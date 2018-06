Hector Herrera y ‘Chucky’ Lozano en la mira del Real Madrid

Hector Herrera y ‘Chucky‘ Lozano estarían en la mira del Real Madrid: El sorpresivo triunfo de la selección de México frente a la actual campeona mundial Alemania, manifestó ante grandes clubes como Real Madrid el talento de sus jugadores, informa el medio de noticia mexicano El Universal.

El buen desempeño del equipo tricolor enalteció en especial la destreza de integrantes como el delantero Hirving ‘Chucky’ Lozano y el mediocampista Héctor Herrera, quienes estarían en la mira del Real Madrid para un nuevo proyecto a cargo del técnico Julen Lopetegui, según reseñó el medio AS.

First World Cup, First Game, First Goal 🇲🇽💪🏽 #chuckylozano pic.twitter.com/71MPUAfvez

— Jesus Lopez (@staychewy99) June 17, 2018