Hay nuevo Capitan en el USMNT Contra Panamá

El defensor de los New York Red Bulls, Aaron Long, fue capitán de la Selección Nacional Masculina de los EE. UU. USMNT Con una victoria de 3-0 sobre Panamá en el estadio State Farm el domingo por la noche.

Long, de 26 años, obtuvo su cuarta oportunidad de jugar para el USMNT y fue el capitán del equipo por primera vez. El Defensor del Año de la MLS de 2018 obtuvo su primer llamado de USMNT en septiembre de 2018.

TAMBIEN PUEDE INTERESARTE: Ahora son los Red Bulls que traen a un Latino

Long se levantó rápidamente como uno de los mejores defensores de la liga en su segunda temporada con el primer equipo de los Red Bulls. Además del premio Defender of the Year, también obtuvo los honores MLS Best XI y All-Star al anclar a una defensa de los Red Bulls que registró 15 blanqueadas y permitió 33 goles en 34 juegos en la liga.

El USMNT se enfrentará a Costa Rica el 2 de febrero para concluir el campamento de enero. Long se volverá a unir a los Red Bulls antes del segundo campamento de pretemporada en Tucson, Arizona y la Mobile Mini Sun Cup.

Berthalter: “Hemos sido disciplinados y jugamos bien sin balón”