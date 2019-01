Hay Josef Martinez para rato

JOSEF MARTINEZ, UN GOLEADOR COMO HACE RATO NO VEMOS EN LA MLS

Atlanta United y Josef Martinez acuerdan una extensión de cinco años hasta 2023

La Liga, la Copa y el Jugador Más Valioso All-Star, Josef Martinez firman un acuerdo a largo plazo con el club

Atlanta United anunció hoy que ha firmado al delantero Josef Martinez a una extensión de contrato de cinco años que durará hasta la temporada 2023.

“Esto significa mucho para mí debido al afecto que me han mostrado los fanáticos, que los fanáticos muestran a todos los jugadores”. Es único “, dijo Josef Martínez. “Ellos reconocen el esfuerzo que das y saben que hiciste todo lo posible para ganar, y creo que por eso nos encanta jugar aquí”.

Tengo que agradecerles a todos. Mis compañeros de equipo, la ciudad, mi familia y amigos, porque este es un sueño que siempre he tenido. He dicho antes que no quiero ir a ningún lado porque esta es mi casa.

Puedes esperar más trabajo, más intensidad, porque eso es lo que soy. Quiero ganar. Quiero hacer todo por mis compañeros de equipo y por la ciudad “.

ESTE HOMBRE MERECE IR A UN MUNDIAL

Después de anotar 19 goles en 20 partidos durante su primera temporada con el Atlanta United, Martínez siguió con una campaña récord en 2018, en la que se convirtió en el primer jugador de la MLS en ganar las Estrellas, la temporada regular y los honores de Jugador Más Valioso de la Copa MLS.

En la misma temporada el delantero venezolano anotó 31 goles para ganar la Bota de Oro de la MLS, rompiendo el récord de puntuación de la temporada regular de la liga de 27.

Luego, agregó cuatro goles durante los Playoffs de la Copa MLS para romper el récord de puntuación combinado de la liga con 35 goles.

Martínez anotó dos goles en el partido de vuelta de las semifinales de la Conferencia Este para ayudar a Atlanta United a superar al New York City FC y agregó un gol en la Final de la Conferencia Este contra los New York Red Bulls.

En la Copa MLS de 2018, Josef Martínez anotó el primer gol y asistió en el segundo para ganar los honores de MVP en la victoria de Atlanta por 2-0 sobre Portland Timbers.

“Josef es un jugador emocionante, dinámico y ha demostrado ser uno de los mejores en la MLS en las últimas dos temporadas”, dijo el presidente del Atlanta United, Darren Eales.

NO FUE EUROPA, NO FUE MEXICO, DECIDIO QUEDARSE EN ATLANTA

“Además de romper el récord de puntuación de la liga, su ética de trabajo y determinación fueron recompensadas al ser nombrado Jugador Más Valioso de la Liga, y lo más importante, el campeón de la Copa MLS con sus compañeros.

Estamos emocionados de asegurar el futuro a largo plazo de Josef Martinez en Atlanta y esperamos celebrar muchos más logros juntos “.

Martínez también tiene el récord de todos los tiempos de la liga con seis y una marca de una temporada con tres, y en 2018 empató el récord de goles de la MLS en partidos consecutivos con nueve.

El jugador de 25 años tiene un promedio de .93 goles por partido y 1.04 goles por 90 minutos en la temporada regular de la MLS en 54 juegos, los cuales ocupan el primer lugar en la MLS.

“Josef es un jugador sobresaliente y estoy muy emocionado de tenerlo comprometido a largo plazo con el club”, dijo el entrenador en jefe Frank de Boer. “Como entrenador, es el tipo de jugador que quieres en tu equipo porque está muy concentrado y puedes contar con él cada vez que pise el campo.

Espero con interés trabajar con él y continuar con el gran éxito que ha tenido con Atlanta United “.