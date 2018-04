Este miércoles 25 de abril se jugará el partido Guadalajara vs Toronto FC para el partido de ida para la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, en el estadio AKRON de Zapopan, la transmisión en vivo del partido será a las 9:30 p.m., hora del Este.

Luego de que las Chivas le ganaran al Toronto 2-1 en el partido de ida de la final de la champions, el rebaño regresa con todo para hacer historia nuevamente y llevarse la copa de la CONCACAF.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

