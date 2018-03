Guadalajara vs Seattle Sounders FC: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este miércoles 14 de marzo se jugará el partido de vuelta entre Guadalajara vs Seattle Sounders FC para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 11:00 p.m., hora del Este.

Regresan las Chivas a su cancha para enfrentan por segunda ocasión a los Sounders y conseguir su pase para la semifinal de la CONCACAF Champions League. Aunque las Chivas perdieron 1 a 0 en el partido de ida de cuartos de final, el rebaño buscara superar al equipo estadounidense.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Tune in to final matchup of the #SCCL2018 Quarterfinals on Wednesday March 14 at 10pm, when @Chivas faces off against @SoundersFC at Estadio Akron! pic.twitter.com/xm11oIgzbL

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) March 10, 2018