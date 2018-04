Guadalajara vs New York RB: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF?

Este miércoles 14 de marzo se jugará el partido Guadalajara vs Seattle New York RB para la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la transmisión en vivo del partido será a las 10:00 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

¡Vamos por el pase a la Final de @TheChampions! 🏆🇦🇹 Si eres Rojiblanco de ❤️tienes que apoyar 🏟👉https://t.co/2rZanRUBpr pic.twitter.com/xq6f3Ry8Cg — CHIVAS (@Chivas) April 3, 2018

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido Guadalajara vs New York RB se transmitirá en vivo y en español a través de Univision Deporte USA, si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verificar el canal.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV NOW. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el partido Guadalajara vs New York RB con la aplicación de Univision Deportes y Univision Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Si no tienes suscripción de cable puedes ver Guadalajara vs New York RB aquí:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

