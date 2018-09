Gran Premio de Singapur: Lewis Hamilton se lleva el podio de la F1

Lewis Hamilton es el gran ganador del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (F1) del automovilismo, y con este triunfo lleva a 40 puntos su ventaja sobre Sebastian Vettel en el campeonato mundial.

Ya el sábado Lewis Hamilton se sorprendió a sí mismo al obtener la pole position en el Gran Premio de Singapur, en el circuito Marina Bay.

“Mi corazón está acelerado, estoy teniendo un ataque de ansiedad”, dijo Hamilton, soltando una carcajada de alivio. “No sé de dónde vino, pero todo se unió, dijo el corredor a AP el sábado.

Este domingo, el piloto británico de la escudería Mercedes largó en la primera posición sin problemas y conservó la punta prácticamente sin apuros, para superar por nueve segundos al holandés Max Verstappen, quien se quedó con el segundo puesto, y por un margen mucho mayor a Vettel, quien fue tercero.

Hamilton, cuatro veces ganador de la F1, conquistó su séptima carrera de la temporada y acumula 69 victorias durante su trayectoria.

Al final, Hamilton se llevó el título por una diferencia de 46 puntos. Ahora, parece que la situación se repite para Vettel, el piloto de Ferrari, a quien le restan sólo seis carreras para alcanzar a Hamilton.

VETTEL: "Overall, we were not fast enough. We tried to be aggressive in the beginning, and it didn't work out" #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/7hSHKcQdLm

— Formula 1 (@F1) September 16, 2018