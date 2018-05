Gran Premio de Mónaco: 5 datos que no sabías sobre este circuito famoso

El Gran Premio de Mónaco es conocido en la Fórmula 1 como “la joya de la corona” y también como un circuito difícil. Lo de la joya no es precisamente porque se corre en un principado.

Según Life and Style, Mónaco es lo que es por el legado que han dejado alguno de los pilotos más audaces e intrépidos que han existido. Es Ayrton Senna bajando todos los récords a medida que la lluvia empeoraba, es Graham Hill dominando durante cinco años, es Michael Schumacher defendiendo la posición en el túnel, es… legendario.

Gran Premio de Mónaco se remonta a 1929, 21 años antes de que existiera Fórmula 1. La Asociación Internacional de Automóviles Clubes Reconocidos tenía dudas sobre admitir al Automóvil Club de Mónaco y el principado necesitaba entrar con una carrera propia.

El Gran Premio de Mónaco no se corre en un autódromo, sino por las calles del principado. La dificultad del trazo fue cobrando fama, según informa Life and Styles, para Bugatti fue la oportunidad de mostrar que sus autos eran poderosos y maniobrables, y se hicieron del triunfo en los tres primeros años.

En 1950, con la creación del Campeonato Mundial de Fórmula 1, la inclusión de la ronda era inminente.

El primer ganador bajo el cobijo de F1 fue el argentino Juan Manuel Fangio, quien se dio el lujo de sacar una vuelta al segundo lugar (Ascari). El piloto brasilero Ayrton Senna ganó en Mónaco seis veces.

La dureza de El Gran Premio de Mónaco hizo crecer su importancia. En 1955 Alberto Ascari se convirtió en el único piloto en terminar en el agua. Dos años después los Ferrari de Hartwort y Collins quedaron colgando del muelle.

