Gran Premio de Gran Bretaña: Sebastian Vettel se queda con el triunfo

Sebastian Vettel se vuelve a subir al podio. Esta vez al número uno, ya que ganó la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que se corrió en Silverstone.

Recordemos que el domingo pasado Sebastian Vettel, también subió al podio en el Gran Premio de Austria, donde llegó en tercer lugar.

Lewis Hamilton quiso recuperar el liderazgo al correr como local, pero el piloto de Mercedes llegó en segundo lugar, informa Fórmula 1.

BREAKING: Sebastian Vettel wins an incredible race at Silverstone! 👏

That's the German's second #BritishGP win, and extends his 2018 drivers' championship lead to 8 points #F1 pic.twitter.com/fAEtnufvHi

— Formula 1 (@F1) July 8, 2018