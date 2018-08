Gonzalo Higuaín pasa el reconocimiento médico y es nuevo jugador del Milan

El delantero argentino Gonzalo Higuaín jugará la próxima temporada en el AC Milan, en una operación que también involucra a los defensores Leonardo Bonucci y Matti Caldara.

El ‘Pipita‘ jugó dos temporadas en la Juventus, a la que llegó procedente del Napoli en un traspaso récord para la Serie A de 90 millones de euros.

El fichaje estipula que Higuaín llegará al Milan en calidad de cedido por una temporada, a cambio de unos 18 millones de euros, con derecho de compra del cuadro rossonero cifrado por otros 36 millones de euros.

Look who's in Milan ready for medicals…

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche…

August 2, 2018