Giovinco y Altidore solo desean seguir en Toronto FC

Sin duda alguna que las estrellas del Toronto FC siguen siendo Sebastian Giovinco y Jozy Altidore. Ambos son muy respetados por todo lo que le dieron al equipo dentro de la cancha.

El fútbol tienes sus etapas. Un comienzo y un final. El contrato se les termine este año. Aún así, el deseo de los dos es continuar defendiendo la camiseta canadiense.

Ellos disponen y la dirigencia decide. La directiva tiene la última palabra. Mientras llegue ese día, Toronto trabaja en el abrigado clima californiano.

Allá bajo el Sol, el equipo entrena con el ánimo al tope. La idea es revertir la baja temporada 2018, donde ni siquiera pudieron clasificar a los playoffs, perdiendo toda chance del bicampeonato.

Ambas han dicho en repetidas ocasiones que les encantaría quedarse en BMO Field. El italiano Giovinco todavía quiere saber si el sentimiento es mutuo. Jozy podría tener más chance.

Los contratos actuales de ambos jugadores se terminan a fines de 2019. Los dos hablaron del actual momento, a pocos días de haber comenzado el trabajo de pretemporada.

Giovinco, por ejemplo, reiteró su deseo de quedarse en Toronto FC después de esta temporada, algo de lo que se habló a principios de semana sin llegar a una buena decisión. Por ahora espera lo que determine el club.

“No sé si sucederá o no, pero me encantaría quedarme en Toronto FC. No sé que piensa ellos (dirigentes). Lo veré el próximo mes”, dijo el habilidoso jugador de Italia, que está dispuesto a lograr su consagración definitivamente este año con el propósito de dar el gran salto a la selección europea.

Aún hay varias semanas que quedan para comenzar la presente temporada. El espera recibir alguna noticias. Mientras tanto trabaja la pretemporada para llegar en optimas condiciones al primer partido, el próximo 2 de marzo.

“Espero que me puedan decir algo sobre mi futuro, ¿no? Hago lo que hago para el club, para el equipo. Merezco saber mi futuro, la verdad. Si quieren que me quede o no me quieren más.

Pero al menos tienen que decir algo. Porque no veo nada. Tienen miedo de decir algo, ¿no? ¿Por qué están esperando para decir la verdad?, se preguntó el diminuto jugador.

TURNO PARA JOZY

De otro lado, Altidore también sostuvo que estaría feliz de quedarse con Toronto FC, mientras espera recuperarse de un 2018 devastado por las lesiones. Pero admitió que si su contrato se termina, podría pensar en otras posibilidades.

“Me ha encantado mi tiempo allí, y si continuó será fantástico porque he hecho raíces. A mi familia le encanta estar allí.

Pero al mismo tiempo, si no funciona y termino por irme, también lo espero con ansias. Seré un agente libre, por así decirlo.

Así que tendré una oportunidad que nunca he tenido en mi carrera, en términos de jugar en diferentes lugares y ser libre”, expresó el corpulento delantero, también de la selección de las Barras y las Estrellas.

Es normal que los jugadores en sus últimos años de carrera comiencen a ver sus cosas personales con mucho tiempo de anticipación. Este es el caso principalmente de Altidore. Estamos hablando de dos jugadores que han conseguido cosas importantes con uno de los equipos canadienses que juega en la MLS.

Esperemos que el trabajo lo realicen los representantes de ambos jugadores y ellos se dediquen a entrenar y no desvíen las atenciones, pensando en algo que no sea solo fútbol. Los jugadores están obligados a enfocarse en su trabajo diario.

Tienen que imponer el profesionalismo, como siempre lo han demostrado los dos.

Toronto FC comienza su temporada en el partido de la Liga de Campeones de Concacaf el 19 de febrero contra el Independiente de Panamá. Será el primer compromiso del año. Este torneo a nivel de clubes será de mucha importancia para los canadienses, ya que el campeón clasificará al Mundial de Clubes 2019.

En los próximos días se hablarán muchas cosas. Pero lo cierto es que ambos son jugadores de Toronto. Y los dos tienen ganas de seguir demostrando sus cualidades a beneficio del club.

La renovación se juega fuera del campo. En las oficinas. Aquí, los representantes y, especialmente, los dirigentes tienen la última palabra.