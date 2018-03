Giancarlo Stanton intratable en su debut con Yanquis en la MLB

Al menos en el primer encuentro de la temporada regular, Giancarlo Stanton rebasó las expectativas que tenían los Yanquis sobre él, pese a lo altas que eran.

El astro comenzó su carrera con Nueva York bateando dos jonrones y un doblete, para que los Yanquis doblegaran el jueves 6-1 a los Azulejos de Toronto.

El primer vuelacerca de Stanton con los Yanquis fue el más potente que alguien haya disparado al jardín contrario desde que las Grandes Ligas comenzaron a medir en 2015 la velocidad con la que es conectada la pelota.

El segundo depositó la esférica en una explanada para fiestas que se ubica detrás del jardín central, en la novena entrada.

Looks like that trade is working out. 😳 pic.twitter.com/AZBc71li7Y

— MLB (@MLB) March 29, 2018