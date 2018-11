Gareca tiene muchos jóvenes que pretenden ser titulares

El ‘Chaval’ se sintió más cómodo en el último partido de Perú y sueña en seguir siendo tomado en cuenta para las futuras convocatorias

Por sus años en España se ganó el apelativo de ‘Chaval’. Fue formado en las divisiones inferiores del Castilla Real Madrid. De ahí dio el saltó a la primera división de Bélgica. Siempre ha sido importante en las convocatorias del ‘Tigre’ Gareca. Su última participación fue contra Costa Rica. Jugó un buen partido. Cómo quién dice ‘se sacó el clavó’.

Benavente (número 14) forma la torre humana con sus compañeros del Royal Charleroi

Y así fue porque Cristian Benavente estaba en deuda. En los pocos minutos que le tocó jugar no se mostraba como está acostumbrado a hacerlo jugando bien en la liga belga. Ante los ‘Ticos’, a pesar de la derrota, jugó un aceptable partido. El se fue de regresó a su equipo tranquilo y con la fe de seguir siendo tomado en cuenta para las próximas convocatorias.

“Fue un partido que tuve tiempo para jugar, me encontré más cómodo que en otras ocasiones, pero siempre se puede mejorar”, declaró el ‘Chaval’.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/guardiola-sobre-ser-seleccionador-todos-tenemos-suenos-de-nino/

Al ser consultado por qué se sintió más cómodo que en otros duelos, Benavente dijo: “El fútbol es así, a veces te sale mejor y otras peor. En esta oportunidad me sentí más tranquilo y cómodo. También me ayudó a que jugara más minutos. Eso fue lo bueno”.

“Me quedo con las buenas sensaciones del equipo y de juego que hemos tenido. Ojalá pueda seguir siendo convocado a la selección. Se hicieron las cosas bien, otras cosas menos bien. Hay que aprender para los próximos partidos. Se vio que intentamos hasta el final y eso está claro”, agregó el mediocampista peruano.

Benavente, lamentó que Perú no haya podido cerrar el año con un triunfo. “La ida era ganar. Cerrar el año con un triunfo, pero los partidos son así. Jugamos bien, el resultado no se dio. Lamento no poder cerrar el año con un triunfo ante los ‘Ticos’”.

Con la seriedad que le caracteriza, el mediocampista ofensivo agradeció por la oportunidad de mostrarse ante el público en la hermosa ciudad de Arequipa. “Gracias al ‘profe’ Gareca por sus palabras y la oportunidad de jugar ante Costa Rica. Siempre me gustó la idea de mostrarme ante los propios hinchas peruanos. El trabajo del técnico es importante para el grupo”, puntualizó el ‘Chaval’.

Ver otra nota: https://www.thefutboltimes.com/la-prensa-argentina-contiene-el-aliento-ante-el-river-boca-no-hay-manana/

El jugador del Royal Charleroi de la primera división belga participó con la selección peruana en las categorías sub-17 y sub-20, y debutó con la selección mayor en abril de 2013. A sus 24 años ya sabe lo qué es defender la bicolor en diferentes categorías. Y ahora busca su consagración en la máxima categoría.

Contenido generado por thefutboltimes.com