Futbolista holandés Abdelhak Nouri despierta después de 13 meses en coma

El futbolista holandés Abdelhak Nouri, quien se desmayó durante un partido en el que sufrió un ataque cardíaco y que posteriormente le produjo un severo daño cerebral, recobró la conciencia.

En una entrevista ofrecida al canal local NOS, el hermano del volante informó que su condición ha mejorado.

Abderrahim Nouri dijo que tras pasar más de un año en coma, su hermano ha mejorado paulatinamente, por lo que la familia mantiene esperanza de una recuperación plena.

En este sentido, indicó que desde comienzos de agosto el futbolista ya se puede comunicar moviendo la boca o cejas.

“Si lo comparo con el pasado, en este momento anda bien. Mucho mejor”, señaló Abderrahim Nouri.

Sin embargo, añadió que la condición física de su hermano se ha deteriorado debido a su falta de actividad.

El volante tenía 20 años cuando sufrió un ataque cardíaco en un partido de pretemporada entre su equipo, el Ajax de Ámsterdam, y el Wender Bremen alemán, el 8 de julio de 2017.

Cuando transcurría el minuto 27, el futbolista se recostó sobre el césped y no reaccionó.

El árbitro detuvo el encuentro de inmediato y una ambulancia ingresó al campo para asistir al futbolista, a quien le practicaron reanimación cardiopulmonar.

Ante la falta de respuesta, un helicóptero trasladó al joven deportista al hospital de Innsbruck con pronóstico grave.

Los neurólogos determinaron que Abdelhak Nouri había sufrido daños irreversibles en el cerebro debido a la falta de oxígeno durante un largo período de tiempo.

#Ajax are deeply saddened by the news that Appie Nouri has been diagnosed with serious and permanent brain damage… (1/2)#StayStrongAppie

— AFC Ajax (English) (@AFCAjax_EN) July 13, 2017