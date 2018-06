French Open 2018: Rafael Nadal llega a las semifinales

El campeón defensor Rafael Nadal llegó a su undécima semifinal del Roland Garros en el French Open 2018 luego de ganarle al tenista argentino Diego Schwartzman durante los cuartos de final, reportó BBC.

El tenista español, Nadal, de 32 años, perdía 6-4 3-5 cuando el juego se detuvo el miércoles debido a la lluvia.

Watch the highlights of the great match between Rafael Nadal and Diego Schwartzman. The Spanish won in four sets 4/6 6/3 6/2 6/2.

