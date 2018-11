Franco Escobar: “Me gusta Atlanta y si se puede quisiera quedarme aquí”

El próximo sábado 8 de diciembre, fecha tentativa por jugarse la final de la Libertadores entre River y Boca; Franco Nicolás Escobar cumplirá exactamente un año que llegó a la hermosa ciudad de Georgia para ponerse la camiseta de Atlanta United.

Y desde su llegada ha disputado 20 partidos. De los cuales, los últimos ha demostrado una importante producción futbolística que lo ha puesto como titular indiscutible dentro del equipo ´Rojinegro´. Se lo ganó a base de mucho trabajo. Y lo que hizo en la última jornada ante New York Red Bulls fue para sacarse el sombrero.

Muchos motivos para tal calificativo. Marca y ataca bien. Y lo que es mejor tiene gol. Lo demostró en el último partido ante New York, que golearon 3-0 convirtiendo el segundo tanto para su equipo.

Hoy, Escobar es noticia. De hecho lo seguirá siendo. Porque a sus 23 años no sólo se viene consolidando en la MLS. Con su equipo tiene chance de jugar la MLS Cup. Sería lo máximo para él. Scaloni, el DT que parece se queda dirigiendo a Argentina, decidió darle oportunidades a nuevos nombres. No sería nada raro que Franco Nicolás podría ser considerado pensando en los próximos partidos.

Tras el triunfo del domingo, el argentino nacido en Rosario habló de Gerardo Martino. Solo fue elogios para el ex técnico del Barcelona de España. Justo, el tema, hoy en día, es la salida del Tata. “Yo creo que el Tata es la esencia y corazón del equipo”, asegura el jugador formado en Newell’s Old Boys, curiosamente el equipo donde el ‘Tata’ Martino es muy querido.

Fue, precisamente, Martino el responsable de la llegada de Escobar al equipo que hoy disputa por meterse a la historia del fútbol estadounidense. Gran parte del motivo por el cual tomó la decisión sin pensarlo dos veces fue por el Tata y la otra porque le interesó mucho el proyecto, la afición, el estadio y no dudó ni un segundo en venir a esta liga.

“Exactamente, el Tata (Martino) tuvo mucho que ver para venir a jugar a esta liga. Me gustó la propuesta y aquí estamos, tratando de esforzarme al máximo y seguir jugando en el equipo todo el tiempo que se pueda. Me gusta la ciudad y, sí se puede, me gustaría jugar aquí muchos años”, sostuvo el argentino.

Muy pocos lo saben, pero Franco Nicolás es zaguero central desde que comenzó a jugar fútbol. Pero la necesidad del equipo de Atlanta hizo que Gerardo Martino lo ubique como lateral derecho. En esta posición demostró buenos argumentos que le ha valido ser el número dos del once titular.

Franco Escobar se inició en el Club Social y Deportivo Infantil Valencia de la ciudad de Rosario, para llegar a las divisiones menores de Newell’s a la edad de 13 años. Debutó en el primer equipo de Newll’s Old Boys el 7 de junio de 2015 bajo la dirección técnica de Carlos Picerni, en la derrota por 0-4 ante Boca en La Bombonera.

Curiosamente antes de viajar a Georgia, su último partido lo jugó ante River Plate y el resultado favoreció al equipo rosarino por 3-1.

De su actual técnico tiene el mejor concepto. Franco dice que Martino es uno de los tres ídolos que tiene el equipo rosarino. “El es palabra mayor en Rosario”, asegura el lateral que tiene como ídolo al “Colorao” Gabriel Heinze.

Franco Nicolás, como muchos de los jóvenes es amante a los tatuajes. En una de sus piernas lleva un Tigre y un León. Además tiene el 36, el número de camiseta que llevó el día de su debut con la camiseta Leprosa.

Es fans de los animales. Su deseo es permanecer muchos años en Atlanta. El dice que le encanta la ciudad. Se declaró hincha de Heinze. Tiene el mejor concepto de Martino. Y ahora busca hacerse un camino triunfal en la MLS. Condiciones tiene. Lo viene demostrando. Su sueño es dar el gran salto (del Tigre) a la selección albiceleste.

