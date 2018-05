Por primera vez desde 1981, el Real Madrid y el Liverpool competirán en la final de la Champions League en un partido riguroso donde ambos equipos buscarán llevarse el trofeo y convertirse en los campeones de la UEFA Champions League 2018.

Los campeones defensores y los 12 veces campeones, Real Madrid, están compitiendo por su tercer titulo consecutivo, mientras que el equipo inglés, Liverpool, buscará su sexto campeonato en su historia.

Este sábado 26 de mayo será la final de la Champions League, en esta ocasión se enfrentaran por el trofeo Real Madrid vs Liverpool, la trasmisión en vivo será a las 2:45 p.m., hora del Este.

La final de la Liga de Campeones 2018 se celebrará en el Estadio NSC Olimpiyskiy en Kiev, Ucrania. Es el hogar de Dynamo Kiev. El estadio fue sede de la final de la Europa Cup 2012 y tiene una capacidad máxima de 63 mi personas, la segunda más grande en Europa del Este.

All you need to know about Ukraine's capital. 🇺🇦https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw

— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2018