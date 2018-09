‘FIFA The Best’: 5 datos interesantes de este premio

Este lunes se entregan los premios ‘FIFA The Best’, a la 1:30 pm ET, (12:30 pm hora de Ciudad de México) y la gran pregunta es quién se quedará con la estatuilla: Luka Modric, Mohamed Salah o Cristiano Ronaldo.

A pesar de estar nominado, el portugués al parecer no asistirá a la ceremonia, según informa Goal. Tampoco lo hará el argentino Lionel Messi, quien ni siquiera fue nominado, cosa que enojó a muchos seguidores dentro y fuera de las redes sociales.

La ceremonia se realizará en el Royal Festival Hall de Londres y la asistencia es por invitación únicamente.

De acuerdo al sitio web de la FIFA, se premian 9 categorías, a saber:

Mejor jugador (masculino) 2018.

Mejor jugador (fútbol femenino) 2018.

Mejor Director Técnico (masculino) 2018.

Mejor Director Técnico (fútbol femenino) 2018.

Mejor arquero (masculino) 2018.

Premio Puskás 2018.

Premio Juego Limpio (Fair Play) 2018.

Premio Fan Award 2018.

y el Premio FIFA/FIFPro World11.

De una lista original de 10 jugadores se realizó una votación dividida en partes iguales entre admiradores, periodistas, entrenadores de equipos nacionales y capitanes de equipos nacionales. De allí salieron los 3 finalistas.

En el listado de 10 estaban incluidos Lionel Messi, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Eden Hazard y Harry Kane, entre otros.

