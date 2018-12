FIFA prueba cambios de reglamento en el mundial de clubes

El Mundial de Clubes es siempre un buen escenario para practicar nuevas reglas de juego. Todos los continentes tienen un representante y la mirada del mundo esta puesta en este torneo. Por lo cual lo hace el lugar ideal para aplicar cambios a las reglas de juego de la FIFA.

TE PUEDE INTERESAR: Fiasco de River en Mundial: cae por penales ante Al Ain

El primero de los cambios es la salida de arco. Antes la pelota no podía ser tocada por ningún jugador hasta que salga del area grande donde se efectúa el saque de meta. El cambio que aplico la FIFA es que, de ahora en mas, la pelota puede ser tocada adentro del area grande. La razón es para agilizar el juego. La regla no cambio que hasta que la pelota se ponga en juego el equipo rival no puede entrar al area rival.

La otra regla que busca cambiar FIFA es la de las substituciones. Antes cuando un equipo hacia un cambio de jugador debía salir por el medio del campo. La nueva regla deja que el jugador designado a salir lo pueda hacer por cualquier lado de la cancha.

Parece que FIFA quiere agilizar el juego y cortar las interrupciones a un mínimo.