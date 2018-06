Fernanda Colombo, ha cautivado a sus compañeros árbitros, técnicos y jugadores de la liga brasileña. Será la primera mujer en la historia en arbitrar un Mundial.

Aunque no es juez central sino una auxiliar, será una abanderada que dejará a más de uno en fuera de lugar. Todavía no se sabe qué juego será su debut, estamos seguros que llamará la atención de más de un jugador y aficionado, informó el Universal.

Colombo había manifestado desde Brasil 2014 su interés por participar en un juego de Copa del Mundo, lo que cual se cumplirá en esta edición mundialista.

Fernanda Colombo

