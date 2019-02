FC Dallas obtuvo una victoria y una derrota en la pretemporada

FC Dallas derrota al FC Bayern Munich II, 4-0, y pierde 3-1 ante el San Antonio FC en un partido doble de pretemporada el sábado por la tarde en el Toyota Stadium.

FC Dallas vs. FC Bayern Munich II

Resumen de los goles:

3’– Dom Badji abre el marcador para FC Dallas con un potente remate de cabeza de un cruce de Carlos Gruezo en bucle.

15’– Jacori Hayes duplica la ventaja del FC Dallas con un calmado final de jagadas en los laterales después de jugar un uno-dos con Dom Badji en el centro del área.

21’– Reto Ziegler mete en casa al tercero gol de Dallas desde el punto de penalización luego de que Nicolas Feldhahn le cometió una falta a Michael Barrios en el área cerca de la línea final.

41’– Santiago Mosquera aprovecha el cuarto gol de Dallas después de que el tiro de corta distancia de Michael Barrios rebotara en el arquero Michael Netolitzky.

70 ‘- FC Dallas realiza once cambios, sustituyendo a un equipo secundario.

Alineaciones:

FC Dallas – Jesse Gonzalez (Jimmy Maurer); Ryan Hollingshead (Marquinhos Pedroso), Matt Hedges (Bressan), Reto Ziegler (Callum Montgomery (Mohamed Sesay), Reggie Cannon (John Nelson); Carlos Gruezo (Brandon Servania), Jacori Hayes (Edwin Cerrillo); Santiago Mosquera (Ema Twumasi) , Paxton Pomykal (Pablo Aránguiz), Michael Barrios (Jesús Ferreira) y Dominique Badji (Zdenek Ondrasek).

FC Bayern Munich – Michael Netolitzky; Mert Yilmaz (Yannick Rochelt), Nicolas Feldham, Wooyeong Jeong (Marcel Zylla), Kwasi-Okyere Wriedt, Kilian Senkbeil, Meritan Shabani, Maxime Awoudja, Alexander Nollenbeger (Maximilian Franzke), Derrick Kohn, Daniel Jelisic

Sustitutos no utilizados: Maurice Konig, Angelo Meyer, Resul Turkkalesi, Marin Pudic.

Resumen de puntuación:

FCD: Dom Badji –3 ’

FCD: Jacori Hayes –15 ’

FCD: Reto Ziegler –21 ’

FCD: Santiago Mosquera –41 ’

Árbitro: Rubiel Vázquez

Árbitro asistente: Jeremy Kieso, Jason White

4º Oficial: Marcos DeOliveira

FC Dallas contra San Antonio FC

Resumen del juego:

7’– Billy Forbes marca el primer gol del juego con un remate de cabeza al poste contrario de un tiro libre de Rafa Castillo.

15’– Pablo Aránguiz falla su penal luego de que Kai Greene le hizo una falta en el área.

37’– Se advierte a Rafa Castillo por una falta tardía sobre Pablo Aránguiz.

41’– Amer Didic duplica la ventaja de San Antonio con un tiro al ras del piso hacia el segundo palo después de recoger una pelota suelta en el área tras un tiro libre.

52’– Zdenek Ondrasek reduce a la mitad el déficit del FC Dallas después de que su disparo se desvíe en la pierna de un defensor y se mete en el poste mas cercano.

63’– FC Dallas realiza cambios en la XI inicial, sustituyendo a un tercer equipo.

82 ’: un especialista en pruebas de San Antonio FC recibió el balón en el espacio en el ala derecha y condujo dentro del área antes de lanzar un disparo a Kyle Zobeck en su poste más cercano para poner al SAFC arriba 3-1.

Alineaciones:

FC Dallas – Jimmy Maurer (Kyle Zobeck); Moises Hernández, Marquinhos Pedroso (Bryan Reynolds), Bressan (Héctor Montalvo), Mohamed Sesay (John Nelson (Brecc Evans)); Brandon Servania (Arturo Rodríguez), Edwin Cerrillo (Oscar Romero); Ema Twumasi (Thomas Roberts), Pablo Aránguiz (Lucio Martínez), Jesús Ferreira (Mohamed Sesay); Zdenek Ondrasek (Ricardo Pepi).

San Antonio FC – Matthew Cardone; Joshua Yaro, Amer Didic, Pecka, Walter Restrepo, Jack Barmby, Ebenezer Ackon, Rafa Castillo, Kai Greene, Billy Forbes, Ever Guzman.

No se utilizan sustitutos: Jonathan Viscosi, Pascal Eboussi, Johnny Fenwick, Lance Laing, Jahir Barraza, Michael Lahoud, Leeroy Maguraushe, Ethan Bryant, Cristian Parano, Alex Bruce.

Resumen de puntuación:

SAFC: Billy Forbes –7 ’

SAFC: Amer Didic – 41 ’

FCD: Ondrasek –52 ’

SAFC: Trialist – 82 ’

Árbitro: Marcos De Oliveira.

Árbitro asistente: Jennifer Garner, Adam Garner

4º Oficial: Rubiel Vázquez

Tiempo: cubierto, 36

El entrenador en jefe del FC Dallas, Luchi González

En general, el objetivo se compite porque estos juegos son para análisis y evaluación como prioridad número uno. Número dos, es el ejercicio de probar lo que hemos estado trabajando en el campo de entrenamiento y crear conceptos cuando cuentan, con y sin el balón. El número tres, es competir y representar la camiseta. Tenemos fanáticos que vinieron aquí con un clima de 30 grados para apoyar al club, por lo que es realmente importante para nosotros y queremos asegurarnos de que intentemos demostrarlo.

Nuestro objetivo era que todos obtuvieran alrededor de 70 minutos aproximadamente. Número uno, para juego físico y resistencia mental. Número dos, se basa en lo que hemos evaluado las últimas tres semanas y lo que hemos sentido es el balance correcto de jugadores para jugar cada juego.

Entonces, con cada juego que se lleva a cabo de aquí en adelante, tendremos algunas oportunidades y exposiciones excelentes en la MLS la próxima semana. Vamos a colocar alineaciones que queremos saber que son alineaciones posibles para el juego real y para nuestro primer partido en casa.

Habrá algunas mezclas y combinaciones, habrá algunas rotaciones en los próximos juegos. También tenemos un equipo universitario y un equipo semi-profesional, pero tenemos aproximadamente cinco juegos en Arizona y luego comenzamos aquí.

Como he dicho, los objetivos son micro-objetivos en este momento. No queremos mirar tan adelante que sin ser lo mejor que podamos esta noche, mañana, lunes, etc.

Este grupo que siento que tiene el potencial de ser vertical y peligroso. Rápido en el mostrador, rápido en la transición a espacios abiertos, por lo que queremos mantener eso. Pero también me gustó lo que mostramos hoy en paciencia.

No lo forzamos, lo guardamos y miramos hacia otro lado. Miramos en el medio, miramos en el mismo lado. Pensé que mostramos algunas variaciones de cómo podemos atacar y eso nos dará más herramientas para enfrentar los desafíos en la liga.

Así hablo el entrenador sobre el fallecimiento de Fernando Clavijo ex director deportivo del FC Dallas

Muy difícil, muy difícil. Hablamos de eso en el vestuario porque él es un líder aquí. Su espíritu siempre vivirá aquí en el club. Él es un hombre de familia, sé que es un honor para nosotros ser buenos padres, hermanos e hijos, buenos amigos del club, del equipo, de la familia debido a la motivación que dejó la memoria de Fernando.

Él estará con nosotros este año y por el resto de nuestras vidas, para mí personalmente y en ese vestuario. Será difícil para nosotros, pero también es una celebración de su vida porque nunca pensó en morir, pensó en vivir y vivió una gran vida con su familia. Sus últimos días fueron en sus términos en casa con su familia.

Hablé con él hace un mes y todavía tenía mucho espíritu en su voz. Quería hablar sobre fútbol, ​​sobre cómo íbamos a planificar la temporada del FC Dallas y eso fue increíble. Lo vamos a extrañar mucho, pero también nos dará mucha fuerza en su memoria.