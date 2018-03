Fallece Rusty Staub, leyenda de Grandes Ligas: 5 datos para apreciar su legado

Rusty Staub, el jardinero pelirrojo que se convirtió en un gran éxito entre los fanáticos de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal del béisbol de las Grandes Ligas, falleció por complicaciones médicas este jueves, justo horas antes del “opening day” de la temporada 2018. Tenía 73 años.

Staub había luchado contra problemas de salud durante años y sus riñones dejaron de responder a la diálisis a principios de este mes, mientras estaba en un hospital en West Palm Beach, Florida, donde finalmente falleció ante una falla orgánica múltiple, según New York Daily News.

A continuación te compartimos cinco datos para apreciar mejor el legado de Rusty Staub en las Grandes Ligas.

1.- Rusty Staub jugó durante 23 temporadas en las Grandes Ligas

Nacido y criado en Nueva Orleans, Daniel Joseph Staub era llamado Rusty por su cabello rojo brillante. Hizo su debut en las Grandes Ligas en 1963, con los Houston Colt .45’s (los actuales Astros), y jugó 23 temporadas en el mejor béisbol del mundo hasta retirarse en 1985 con los Mets de Nueva York.

2.- Rusty Staub, un bateador implacable

Conocido cariñosamente como “Le Grand Orange” (“El Gran Naranja”), Staub fue seis veces seleccionado al Juego de las Estrellas y es el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en tener al menos 500 hits con cuatro equipos diferentes (Houston, Expos, Mets y Detroit). Se retiró a tan sólo 284 imparables de alcanzar los 3,000 en su carrera.

El ex jardinero/1ra base Rusty Staub muere a los 73 años. Staub, quien jugó de 1963-85, fue elegido 6 veces al Juego de Estrellas y terminó con 2,716 hits de carrera. pic.twitter.com/ofEvieIkPl — ESPN Datos (@ESPNDatos) March 29, 2018

3.- Rusty Staub, la primera gran estrella de los Expos de Montreal

En 1969, Rusty Staub fue la primera gran estrella del entonces equipo de expansión de las Grandes Ligas, Expos de Montreal (hoy conocidos como Nationals de Washington). Su poderoso bateo lo llevó a tres Juegos de Estrellas consecutivos, pero fue el hecho de que aprendió el idioma francés, común en la región, lo que le valió ganarse el corazón de los fanáticos canadienses. Aunque pasó solo tres temporadas completas en Montreal, más 38 partidos en 1979, su número 10 se convirtió en el primer uniforme retirado por el equipo, en 1993.

The day the Expos retired Rusty Staub's number https://t.co/kJxRvWqXpr via @youtube — Paul Hollingsworth (@PaulHReporter1) March 29, 2018

4.- Rusty Staub también es un ídolo en Nueva York

Rusty Staub fue cambiado a los Mets de Nueva York en 1972 y un año después ayudó a llevarlos a un sorprendente campeonato de la Liga Nacional, aunque perdieron la Serie Mundial mientras lidiaba con una lesión en el hombro derecho. En 1975, se convirtió en el primer jugador de los Mets en impulsar 100 carreras en una temporada. Tras salir en 1975, Staub volvió con los Mets en 1981 y jugó con ellos hasta 1985. Tras nueve temporadas con Nueva York, fue incluido en el Salón de la Fama del equipo, donde es todo un ídolo para los aficionados.

The #Mets family suffered a loss earlier today when Daniel “Rusty” Staub passed away. The entire organization sends its deepest sympathy to his family. He will be missed by everyone. #RIPRusty pic.twitter.com/fFymLOAqhr — New York Mets (@Mets) March 29, 2018

5.- La importante labor social de Rusty Staub

Tras su retiro profesional con los Mets, Rusty Staub pasó décadas haciendo obras de caridad en Nueva York. Fundó el Fondo de Beneficios para Niños y Viudas de la Policía y Bomberos de Nueva York, que ha recaudado decenas de millones de dólares en apoyo adicional a las familias de los servidores muertos en el cumplimiento del deber. Staub también ayudó a servir comidas a miles de personas hambrientas y desamparadas en las despensas de alimentos de toda la ciudad de Nueva York a través de Catholic Charities, con fondos de su torneo anual de golf y cena de subasta de vinos.

In every way, Rusty Staub, the beloved Mets' hitting icon, who passed away early Thursday morning at age 73, was bigger than life, wrote sports columnist Bill Madden. https://t.co/cpUTXos8O4 pic.twitter.com/KuWvsZFB22 — NY Daily News Video (@NYDNVideo) March 29, 2018

Con información de AP.