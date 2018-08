Rafael Amador, exfutbolista mexicano y también exseleccionado nacional, falleció este martes a los 59 años de edad. Por ahora se desconoce el lugar y los detalles de su deceso.

La noticia fue dada a conocer en redes sociales por el vicepresidente de la Región Ciudad de México, Tecnológico de Monterrey, Rashid Abella.

Amador, defensa lateral, fue canterano universitario y jugó como titular en el Mundial de México 86.

Debutó en la justa en la victoria azteca ante Irak; repitió en el triunfo de los Octavos de Final frente Bulgaria; y finalmente participó en la eliminación contra Alemania en los Cuartos de Final.

A finales de los 90 fue técnico del conjunto universitario para después ir a trabajar al “Tec” de Monterrey junto a Miguel Mejía Barón en la Ciudad de Puebla.

También Rafael Amador fue estratega de los Pumas en el Torneo Invierno 1999, certamen en el que no pudieron calificar a la liguilla del futbol mexicano.

El fútbol mexicano está de luto😟 fallece RAFAEL AMADOR, mundialista en #México86 con @miseleccionmx ⚽ hombre clave en la década de los 80' de @PumasMX y técnico de los felinos en el 2000. Desncase en paz. ⚫👐👐👐👐 pic.twitter.com/gmSfY75Y5i — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) July 31, 2018

¿Quién fue Rafael Amador?

El futbol mexicano está de luto por el fallecimiento de Rafael Amador Flores, quien fuera parte de la historia de Pumas y de la Selección Mexicana.

El originario de Tlaxcala, nació en el año 1959. Fue canterano de los ‘Universitarios’ y su labor en la zaga lo hicieron una pieza importante durante los años 80 para los Felinos.

Debutó en la temporada 79-80 y rápido saboreó las mieles de la victoria. El defensor fue titular en la final que le ganó Pumas a Cruz Azul en la campaña 80-81, junto a grandes nombres como Ricardo Ferretti, Manuel Negrete y Hugo Sánchez.

La Federación Mexicana de Fútbol Lamenta el Fallecimiento del Sr. Rafael Amador Flores https://t.co/dlNu00a2DV pic.twitter.com/V6SVcGhB2F — FEMEXFUT (@FMF) July 31, 2018

Su garra lo mantuvo como parte del equipo que disputó el título de la temporada 84-85, en aquella polémica serie de tres partidos ante el América, donde inició dos de ellos y fue cambio en el tercero, aunque no pudo evitar el campeonato de las Águilas.

La solidez que mostró Amador no pasó desapercibida. Por lo tanto, fue convocado al ‘Tricolor’ por el técnico Bora Milutinovic para el Mundial México 1986. En los primeros dos duelos de la fase de grupos ante Bélgica y Paraguay no tuvo participación.

Sin embargo, en el triunfo ante Irak fue titular y se ganó un puesto en el once inicial de Bora. Para el histórico triunfo en Octavos de Final ante Bulgaria, el tlaxcalteco acompañó a Fernando Quirarte y Raúl Servín en la zaga. Y finalmente, contó con 70 minutos en la derrota en penales con Alemania dentro de los Cuartos de Final.

Rafael Amador fue parte de la jugada en el inolvidable gol de Negrete:

Amador pasó al Puebla para la temporada 87-88, en donde se retiraría unos años después. No obstante, no dejó el futbol y se convirtió en director técnico. Su mayor reto fue cuando tomó a los Pumas en el Torneo Invierno 1999, aunque no pudo levantar al equipo y fue cesado para el Verano 2000.

Finalmente, llegó al “Tec” de Monterrey (ITESM) Puebla de la mano de Miguel Mejía Barón, en donde trabajo con los equipos juveniles. El último año ya no estuvo de lleno en su trabajo por problemas de salud, de acuerdo a medios locales.

Braulio Luna, ex futbolista también de los universitarios, lo describió este martes en un programa de TDN, como una persona “alegre y muy positivo”.

