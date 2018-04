Everton vs Liverpool: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este sábado 7 de abril, regresa la Liga Premier de Inglaterra, y en esta ocasión se jugará el partido Everton vs Liverpool la trasmisión en vivo será a las 7:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

⚽️ | Another one of these on Saturday will do, @PJags06 !

En televisión:

El partido entre Everton vs Liverpool se transmitirá en vivo y en español a través de Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes y DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de Universo Now y DIRECTV Now, disponible para Android y Apple. Pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

🔵 | "I've been looking forward to this since I joined. I know the atmosphere will be rocking and we need to give everything for the fans."

👉 https://t.co/441VLP6WMu pic.twitter.com/3GiE6kiu0H

— Everton (@Everton) April 5, 2018