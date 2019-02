First Sports All-Access Series Cronicas de una Temporada Inaugural de un nuevo club disponible ahora en ESPN +

ESPN + y Major League Soccer lanzaron hoy “WE ARE LAFC”, una serie documental de 10 partes con acceso total que lleva a los fanáticos al corazón de Los Ángeles para uno de los proyectos de fútbol más esperados de todos: la creación del Los Angeles Football Club (LAFC) . Con un acceso inigualable entre bastidores, el programa narra el nacimiento del club, su histórica temporada de debut en la MLS y su carrera hacia los playoffs de la Copa MLS.

“WE ARE LAFC” está disponible exclusivamente en ESPN +. También está disponible una versión en español, “SOMOS LAFC”. La serie fue co-producida por Mandalay Sports Media, con Jon Weinbach y Mike Tollin como productores ejecutivos.

“Nos enfrentamos a un desafío único para crear absolutamente todo desde cero”, dijo el presidente y copropietario de LAFC, Tom Penn. “Así que comprometimos a nuestros fanáticos y simpatizantes más apasionados y los involucramos en cada paso del viaje. ESPN + y Mandalay Sports Media hicieron un trabajo excelente al contar la historia de nuestro comienzo histórico “.

La serie ofrece una visión íntima de los jugadores, entrenadores y ejecutivos de los equipos de LAFC, desde la sala de juntas hasta el vestuario, desde las reuniones tácticas hasta las sesiones de entrenamiento cerradas, desde la presión de la jornada hasta la vida fuera del campo.

“El contenido original en ESPN + tiene como objetivo brindar a los fanáticos puntos de vista distintivos y acercarlos a los equipos y atletas, incluso a través del acceso exclusivo detrás de escena”, dijo Russell Wolff, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de ESPN +. “WE ARE LAFC” es el último ejemplo del tipo de narración auténtica y de acceso completo que ofrece ESPN +, y LAFC y MLS han sido excelentes colaboradores en el proyecto”.

“WE ARE LAFC” se une a una línea de la serie original de ESPN + aclamada por la crítica que incluye “More Than An Athlete” en LeBron James; “Detail” con Peyton Manning (fútbol) y “Detail” con Kobe Bryant (baloncesto); “Earn Everything” , que siguió al baloncesto masculino de la Universidad de Duke; y “The Boardroom” (coproducida con Thirty Five Media de Kevin Durant).

LAFC abre el juego de la temporada regular el domingo 3 de marzo contra el Sporting Kansas City a las 5:00 p.m. PT en el estadio Banc of California en ESPN