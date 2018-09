España se recompuso y venció a Inglaterra en Wembley

En el tercer día de la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA, España logró remontar y venció a Inglaterra 2-1 en el estadio de Wembley.

En su primer juego después de concluir en el cuarto lugar del Mundial de Rusia 2018, Inglaterra sufrió su primera derrota como local en un juego oficial en 11 años.

Cuando transcurría el minuto 11 de juego, Inglaterra se adelantó gracias a un gol de Marcus Rashfrod tras asistencia de Luke Shaw.

Apenas dos minutos después, Saúl Ñíguez consiguió el empate para los ibéricos al rematar un pase atrás de Rodrigo.

Tras cumplirse la media hora de juego, el propio Rodrigo puso adelante a España al rematar un centro de tiro libre llegado desde la banda izquierda, y así poner cifras definitivas al compromiso.

La victoria de ‘La Furia’ representó un brillante inicio para Luis Enrique, quien fue contratado después de que España resultara eliminada en los octavos de final del Mundial.

La prensa deportiva española alabó no solamente el desempeño general de la selección, sino la capacidad y garra para remontar un marcador en contra y luego defender el resultado.

El mejor estreno en la @UEFAEURO #NationsLeague: victoria importante en Wembley.

The best way to start the #NationsLeague: important win at Wembley.#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/Ls92aeT5tG

— Sergio Ramos (@SergioRamos) September 8, 2018