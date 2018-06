Emoción con Valentino Rossi en el Gran Premio de Italia de Moto GP

Valentino Rossi sabe que jugar de local tiene sus beneficios. Así es que el italiano dominó las pruebas clasificatorias para el Gran Premio de Italia de Moto GP, que se corrió en el circuito Mugello.

Rossi, (Yamaha) de 30 años y siete veces campeón de la división mayor del Motociclismo Mundial extrajo una diferencia de apenas 35 milésimas al español Jorge Lorenzo (Ducati), quien quedó segundo, informa La Nación.

Sin embargo la bandera a cuadros se bajó para el español Jorge Lorenzo, quien puso a la escudería Ducati en el primer lugar del podio. Rossi también accedió al preciado podio, en el tercer lugar, según Moto GP con su cuenta de Twitter en tiempo real.

“La carrera será difícil, porque hay mucha gente que va fuerte, pero daré lo máximo para intentar llegar al podio, ya que un podio en Mugello siempre es especial”, decía el piloto italiano antes de la carrera, según el portal Meridiano.

Sin embargo Rossi no se va con las manos vacías: recibe una gran ovación cuando sube al podio para festejar con sus fans el tercer lugar. Y es el dueño absoluto de unas estadísticas apabullantes. Valentino Rossi es el primer piloto en llegar a los 5,000 puntos en la premier class, tiene 311 carreras comenzadas, 89 victorias y 65 pole positions, según BT Sport.

It wasn't a win but home hero @ValeYellow46 is PUMPED to take the podium at the #ItalianGP pic.twitter.com/Yr4bpbmPgv — MotoGP™🇮🇹🏁 (@MotoGP) June 3, 2018

La carrera de Moto GP del Gran Premio de Italia se corrió a 23 vueltas, con una extensión de 5,2 kilómetros y los ganadores de los tres primero puestos fueron: Primer puesto para el español Jorge Lorenzo con Ducati; segundo puesto para el italiano Andrea Dovizioso y el tercer puesto para el italiano Valentino Rossi con Yamaha.