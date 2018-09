El Tri vs Uruguay, la Selección Mexicana ya está en Texas para el partido

La Selección Mexicana, conocida como Tri, ya está en Houston para enfrentar a Uruguay en un partido amistoso. El duelo es este viernes en el estadio NRG de Texas.

Este será el primer partido que dirija Ricardo Ferretti como nuevo técnico interino del Tri, informa Agencia El Universal.

El técnico interino de la selección de México adviertió que este viernes por la noche, en el partido contra Uruguay importarán las formas y empezar este nuevo ciclo con una victoria.

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: Atlanta anuncia que deja de colaborar con ICE

Viernes y hoy es Día de Partido… Mood: 😀 🙌🏻 🇲🇽

😀 🙌🏻 🇲🇽

😀 🙌🏻 🇲🇽

😀 🙌🏻 🇲🇽

😀 🙌🏻 🇲🇽

😀 🙌🏻 🇲🇽 ¿Están listos, Incondicionales? 🔥#PasiónyOrgullo pic.twitter.com/hSBmk2Mnyp — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 7, 2018 “No vamos a ganar como sea, vamos a jugar bien y ellos [los seleccionados mexicanos] ya saben lo que quiero dentro del campo”, advierte el “Tuca”.

Además el director técnico interino expresó: “el resultado es importante, porque cada quien tendrá su medida y su perspectiva de lo que yo ponga mañana [viernes]”.

#MEXURU | La Celeste trabajó en el NRG Stadium de Houston a un día del amistoso ante @miseleccionmx. https://t.co/BMdJOwoMUe pic.twitter.com/9zjRZ5fBfu — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 7, 2018

“Pero no me preocupa lo que pondré, porque será lo mejor y sé que tengo gente de apoyo en la banca para el otro juego”, decía Ferreti en referencia al próximo partido el martes 11 de septiembre frente a Estados Unidos.

“Ya tengo definido el cuadro y todo; mañana [viernes] lo verán, no coman ansias, y así tienen la oportunidad de atinarle”, bromea “Tuca”. Y agregó que “el capitán no es una cosa que no me había pasado por la mente… Estará entre Memo y Raúl”, finalizó el técnico brasileño.

En cuanto a la selección de Uruguay, el plantel de los los 20 futbolistas convocados, se ejercitó con Sebastián Urrutia, el preparador físico de “la Celeste”. Según la página oficial de dicha selección, también realizaron un ejercicio táctico y un ensayo de pelotas quietas.

Por último, se dispuso la realización del tradicional fútbol informal, sumado a la práctica de remates a distancia junto a los goleros Fernando Muslera y Martín Campaña.