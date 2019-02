El Revolution perdió ante el FC Krasnodar, 2-0

Krasnodar anotó dos veces en la segunda mitad para darle al New England Revolution su primera derrota en tres partidos esta pretemporada, con el cuarto y último enfrentamiento en España programado para el miércoles 6 de febrero contra el FC Dynamo Kyiv.

Una primera mitad sin goles vio posibilidades limitadas para ambos lados, pero Krasnodar reclamó el liderato en el minuto 50 cuando un tiro libre de Magomed-Shapi Suleymanov tomó una fuerte desviación del compañero de equipo Ivan Ignatev y encontró el fondo de la red.

Los contendientes de la Liga de Europa duplicaron la ventaja en el minuto 78 cuando un pase a través del área encontró a Suleymanov, quien enroscó su disparo de zurda hacia la esquina superior izquierda.

Dos jugadores del New England Revolution hicieron su debut en la pretemporada en el partido después de recuperarse de lesiones menores, ya que el delantero Juan Agudelo y el mediocampista Luis Caicedo ingresaron al partido en la segunda mitad.

Agudelo jugó 30 minutos, mientras que Caicedo vio 15 minutos en el medio campo antes de dejar paso a Scott Caldwell. Mientras tanto, el recién llegado Carles Gil jugó 60 minutos en su segunda salida con los Revs, mientras que las selecciones 2019 MLS SuperDraft Tajon Buchanan y DeJuan Jones vieron 60 y 30 minutos de acción, respectivamente.

El New England Revolution regresará a la acción de pretemporada el miércoles 6 de febrero a las 9:00 a.m. ET, contra el FC Dynamo Kyiv de Ucrania en el Marbella Football Center. Dynamo representa al tercer oponente consecutivo del New England Revolution que se prepara para la ronda de la Europa League Round 32 en febrero, cuando se enfrentarán al equipo griego Olympiacos F.C. a finales de este mes.

New England Revolution 0, FC Krasnodar 2

3 de febrero de 2019 – Marbella, España

Resumen de puntuación:

Krasnodar – Ivan Ignatev (Magomed-Shapi Suleymanov) 50 ’

Krasnodar – Magomed-Shapi Suleymanov 78 ’

Resumen de mala conducta:

NE – Diego Fagundez (Tarjeta amarilla – Disentir) 55 ’

New England Revolution (1er tiempo): Matt Turner, Gabriel Somi, Michael Mancienne ©, Antonio Delamea, Brandon Bye, Wilfried Zahibo, Diego Fagundez, Tajon Buchanan, Justin Rennicks, Juan Fernando Caicedo, Carles Gil

New England Revolution (2do tiempo): Brad Knighton, Gabriel Somi (Edgar Castillo 60 ‘), Michael Mancienne © (Jalil Anibaba 60’), Antonio Delamea (Trialista 60 ‘), Brandon Bye (Andrew Farrell 60’), Justin Rennicks ( DeJuan Jones 60 ‘), Wilfried Zahibo (Luis Caicedo 60’, Scott Caldwell 75 ‘), Diego Fagundez (Zachary Herivaux 60’), Tajon Buchanan (Isaac Angking 60 ‘), Juan Fernando Caicedo (Juan Agudelo 60’), Carles Gil (Teal Bunbury 60 ‘)