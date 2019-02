El Revolution gano 3-1 al FC Dynamo Kiev

El Revolution entró en el descanso del medio tiempo que se redujo por un gol a los contendientes de la UEFA Europa League, pero tres goles en la segunda mitad de Juan Agudelo, Carles Gil y Diego Fagundez aseguraron a la primera victoria del Revolution de la pretemporada de 2019.

Dynamo abrió el marcador en el minuto 33 cuando un cruce bajo encontró su camino a través del área para un final simple en el segundo palo. Al comienzo de la segunda mitad, el equipo ucraniano casi duplicó la ventaja cuando el Revolution concedió un penal, pero Matt Turner se lanzó a su izquierda para negar a Olexandr Andriyevsky.

Eso marcó una de varias atajadas claves de Turner en la segunda mitad, ya que hizo tres paradas en rápida sucesión durante los últimos 10 minutos del juego. Poco después del intento de penalización, Agudelo empató el marcador en el minuto 54 con un remate de cabeza en un centro de Cristian Penilla.

El entrenador en jefe Brad Friedel hizo ocho cambios en la alineación en la marca de 60 minutos, incluida la entrada de Gil y Fagundez. Gil le dio la ventaja al New England Revolution en el minuto 64 con un golpe bajo desde aproximadamente 25 yardas, cuando el tiro del español se escapó del arquero del Dynamo.

Fagundez puso el partido fuera de su alcance en el minuto 87 al regatear a través de un defensor del Dynamo y terminar en el rincón más alejado con la parte exterior de su botín derecho.

El Revoluction regresará a Foxborough el viernes 8 de febrero, antes de partir en un viaje de dos semanas a Florida el 12 de febrero. El New England revolution jugará cuatro partidos durante la segunda etapa de la pretemporada de 2019, enfrentando al Louisville City FC (febrero). 14), Minnesota United FC (16 de febrero), Orlando City SC (20 de febrero) y KR Reykjavik (23 de febrero).

Los partidos contra Louisville y Reykjavik se llevarán a cabo en la Academia IMG en Bradenton, mientras que las competiciones de la MLS serán organizadas por la ciudad de Orlando en el torneo inaugural de la Ciudad de Orlando.

New England Revolution 3, FC Dynamo Kiev 1

6 de febrero de 2019 – Marbella Football Center (Marbella, España)

Resumen de puntuación:

Dynamo – Nazariy Rusyn 33 ‘

NE – Juan Agudelo (Cristian Penilla) 54 ’

NE – Carles Gil (Wilfried Zahibo, Justin Rennicks) 68 ’

NE – Diego Fagundez (sin asistencia) 87 ’

Resumen de mala conducta:

Dynamo – Vitaliy Alibekov (Tarjeta amarilla) 43 ’

NE – Teal Bunbury (Tarjeta amarilla) 43 ’

New England Revolution (1er tiempo): Cody Cropper, Edgar Castillo, Jalil Anibaba, Michael Mancienne, Andrew Farrell, DeJuan Jones, Scott Caldwell ©, Luis Caicedo (Zachary Herivaux 32 ’), Juan Agudelo, Cristian Penilla, Teal Bunbury

New England Revolution (2do tiempo): Matt Turner, Andrew Farrell (Brandon Bye 61 ‘), Antonio Delamea, Jalil Anibaba (Trialista 61’), Edgar Castillo (Gabriel Somi 61 ‘), DeJuan Jones (Justin Rennicks 61’), Scott Caldwell © (Diego Fagundez 61 ‘), Wilfried Zahibo, Cristian Penilla (Tajon Buchanan 61’), Teal Bunbury (Carles Gil 61 ‘), Juan Agudelo (Juan Fernando Caicedo 61’)

Entrenador Friedel: “Anoche dijimos que este es nuestro cuarto juego en la pretemporada, y como nos estamos recuperando y poniendo los pies debajo del suelo, queríamos seguir ganando, así que fue muy bueno”. Es bueno volver de un gol abajo, contra otro equipo muy, muy bueno. No puedo quejarme con la competencia aquí, no puedo quejarme con el clima, el hotel, el campo y, lo que es más importante, nosotros, como personal de entrenamiento, no podemos quejarnos en absoluto sobre la cantidad de trabajo que los jugadores están realizando. se están uniendo muy bien y con suerte hay algunas cosas buenas que nos esperan esta temporada “.

Fagundez: “Pensé que era bastante agradable. Creo que, en general, me ha ido bien esta pretemporada, tratando de terminar todas mis posibilidades. Hoy obtuve una buena y todo lo que sabía que tenía que hacer era simplemente terminarlo. Realmente no tengo un buen pie izquierdo, pero sabía que el exterior de mi derecho iba a ser lo suficientemente bueno “.

Fagundez: “Creo que todos estamos tratando de ver lo que tiene, Carles Gil, cómo podemos combinarlo con él. Carles Gil es un jugador con el que definitivamente me gusta jugar. A él le gusta tocar la pelota, moverse y, con suerte, la química continúa durante la pretemporada y, con suerte, podemos continuar durante toda la temporada. Definitivamente estoy deseando que llegue. Poco a poco, la química se volverá aún más fuerte, pero por ahora creo que lo estamos haciendo muy bien. Todos lo han recibido bien, todos saben lo que ya tiene, y solo queremos ver más ahora “.

Fagundez: “Es enorme. Sé que siempre quieres ganar partidos, porque una vez que comienzas a ganar, tu mentalidad permanece como ganadora. Ayer empezamos a hablar de eso, necesitamos ganar juegos, y hoy definitivamente vinimos aquí y lo intensificamos. … Matt Turner atajo un gran penal, así que todavía estamos en el partido, y luego fue nuestro momento otra vez. Entramos y lo cambiamos, y eso es lo que queremos hacer “.