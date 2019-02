El Revolution empata con Shanghai Shenhua

El New England Revolution enfrento al equipo de la Super League china Shanghai Greenland Shenhua F.C., empataron, 0-0, el jueves en el primer partido de la temporada de 2019 en Marbella, España.

Los porteros Brad Knighton y Matt Turner se combinaron en la blanqueada, mientras el entrenador en jefe Brad Friedel desplegó un total de 22 jugadores para su primera acción de juego de la pretemporada.

Cinco jugadores hicieron su debut profesional en el Revolution en el partido: el producto de la Academia Justin Rennicks, las adquisiciones de temporada baja Edgar Castillo y Juan Fernando Caicedo,

Y las selecciones de primera ronda de SuperDraft MLS 2019 DeJuan Jones y Tajon Buchanan. Además, el defensor de la Academia Revolution Tyler Freitas (North Attleborough, Mass. – 2000) jugó 45 minutos en la parte derecha de la primera mitad.

El delantero Cristian Penilla produjo un par de oportunidades peligrosas para el New England en la primera mitad. En el minuto 23, su disparo con el pie derecho tomó una desviación y paso por encima del travesaño, y se salvó un golpe bajo en el minuto 28.

Knighton mantuvo a Shanghai fuera del marcador justo antes del medio tiempo con una atajada a su derecha en un esfuerzo de largo alcance.

En el segundo tiempo, Teal Bunbury y Juan Fernando Caicedo lideraron el ataque y se combinaron para un par de oportunidades de calidad en los minutos 49 y 53, respectivamente.

Turner conservó la blanqueada con un golpe de salvamento crucial en el minuto 84, antes de que los Revs casi se llevaran un ganador en los momentos finales cuando Tajon Buchanan disparó un tiro rizado, pero el portero de Shanghai Shenhua forzó el intento desde el travesaño.

New England Revolution regresa al terreno de juego mañana, sábado 1 de febrero a las 9:00 a.m. ET, para un partido contra la FC Viktoria Plzeň de la Primera Liga Checa.

Viktoria, campeona de la primera división de la República Checa en 2017-18, recientemente finalizó tercera en el Grupo G en la UEFA Champions League y comenzará a jugar en la Ronda de la Europa League de 16 en febrero.