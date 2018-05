El Real Madrid podría comprar a Neymar para el equipo de los merengues

Parabéns irmão, muitas felicidades e aquele bla bla bla todo 😂🤣😂 aniversario é teu mas é nós que ganhamos o presente, que é ter você em nossas vidas!! Tamo junto Good Crazy @danialves te amo ídolo

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on May 6, 2018 at 9:34am PDT