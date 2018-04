El mexicoamericano Tony Ferguson fuera del UFC 223 por lesión

Tony Ferguson sufrió una lesión de rodilla a solos seis días de su pelea con el ruso Khabib Nurmagomedov que lo obligó a suspender el tan esperado combate de la cartelera de la UFC 223.

Por cuarta vez el combate entre el mexicoamericano y el ruso tendrá que suspenderse debido un desgarre de ligamento en la rodilla afirmó el presidente del UFC, Dana White a Espn.

BOOM!!!!!! We got Khabib vs The Champ Max Holloway for the 155lb title this Saturday in Brooklyn New York!!!!!!! pic.twitter.com/quvI3UqGXh

— Dana White (@danawhite) April 1, 2018