El lado desconocido de Josef Martínez

Cuenta la historia que Neymar desde los 8 años ayudó a poner el pan en la mesa. Su talento futbolístico permitió que su familia no se muriera de hambre y hoy es uno de los jugadores en el mundo más cotizados. Este es uno de los tantos casos que tenemos hoy en día.

Martínez Mencia cuenta que a esa edad se unió a un programa de fútbol llamado “Centro Italo”, que se encontraba lejos de su casa. El camino para llegar era el autobús. O de lo contrario caminar entre tres o cuatro horas.

Entonces para no caminar tanto tenía que tomar la decisión entre comprar comida o comprar el pasaje. El, lógicamente, para llegar rápido a casa decidía adquirir el boleto del bus y dormirse sin comer.

Son cosas que pasó el hoy goleador histórico de la MLS. Pero ahí no quedaría todo.

“Si no comía, me iba a dormir con hambre porque todos en mi casa ya se habían ido a la cama; pero si no compraba el boleto, tenía que caminar mucho”, recuerda con mucha nostalgia el delantero venezolano.