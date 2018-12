El hondureño Bryan Acosta en la mira de FC Dallas 

SON MAS LOS HONDURENOS QUE LLEGAN A LA MLS

No hay duda que en los últimos años, la MLS se ha hecho más interesante. Hay jugadores que no solamente sueñan con llegar a Europa o México. Hoy, también, la liga estadounidense es un anhelo para cualquier futbolista.

La temporada del 2019 está a la vuelta de la esquina y siguen llegando jugadores de importante paso por otras ligas. Y, ahora, apareció otro nombre. Es hondureño y actualmente juega con mucho éxito en la segunda división del fútbol español.

TE PUEDE INTERESAR: Cincinnati tendrá duro debut en la temporada 2019

Se trata de Bryan Josué Acosta Ramos, nacido en La Ceiba, Atlántida, Honduras. El es volante de contención y pasa por un buen momento defendiendo la camiseta de Club Deportivo Tenerife. Tanto así que los dirigentes españoles, en un primer momento, dijeron que el jugador tiene contrato y difícilmente saldrá del equipo, pero todo indica que podría caer en la MLS.

Lo que podría jugar a favor del mediocampista hondureño es el mal momento económico que atraviesa DC Tenerife. Esto serviría para que la operación de transferencia al fútbol norteamericano sea factible.

Por lo tanto, el jugador le ha pedido a su representante y a los dirigentes del equipo español analicen bien el tema. Ya que la propuesta del FC Dallas es por demás importante. Los problemas financieros del equipo español harían que el jugador catracho salga del Tenerife.

Desde España, el presidente Miguel Concepción no tiene la más mínima intensión de dejar al jugador hondureño. Ya que se ha convertido en una pieza importante. El jugador amplió su contrato hace poco. A pesar de todo, el máximo dirigente, en conferencia de prensa, dijo que una de sus políticas es que “si alguien no quiere estar en el club, no lo pueden obligar a que se quede”.