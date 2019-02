El Cruz Azul vuelve a caer, esta ves el Santos

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aceptó hoy que su equipo ha caído mentalmente al hilar su tercer partido sin ganar y con poca capacidad de reacción después de recibir goles.

Los Azules perdieron hoy 1-2 en su estadio ante el Santos y bajaron al duodécimo lugar de la clasificación al sumar su segundo revés en tres apariciones en su estadio.

“Santos nos hizo un gol en un tiro de esquina y el equipo se vino abajo. Intentamos corregir en el entretiempo, sin embargo, al recibir el segundo tanto se hizo difícil. Tuvimos que cambiar la dinámica de los jugadores de media cancha, pero el equipo no se ha encontrado. El rival sin hacer un gran juego, pero de forma inteligente, nos ha vencido”, aceptó.

Sin perder la ecuanimidad, Caixinha recibió las preguntas sobre el pobre funcionamiento de su equipo el Cruz Azul, enfocado en tratar de justificar el mal encuentro y en particular en las pocas oportunidades de gol que crearon.

“La posesión de la pelota no es importante para mí, el problema es que no tuvimos opciones de gol y, al contrario, por la desesperación fuimos dejando espacios. El tener el balón no es factor para el resultado si no se tiene intensidad para atacar”, señaló.

Ante la oleada de malos resultados y problemas internos que atraviesa su equipo, Caixinha aseguró estar en el momento más bajo de su gestión como entrenador de los Azules y dijo que representa un reto en su carrera.

“Soy una persona positiva y profesional, siempre busco la posibilidad de levantarme. Tenemos un equipo fuerte, pero no han salido las cosas. Siempre estaré a la defensa de este club y no tomaré la salida fácil de hacerme el pobre de espíritu buscando conmiseración, sino vamos a trabajar como corresponde”, dijo.

El presidente del Club Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, se encerró a hablar con Pedro Caixinha alrededor de 40 minutos tras la derrota ante Santos hoy, señal de que la situación ha tocado puntos extremos en el club, según el portero Jesús Corona.

