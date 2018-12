No caben dudas que el Cruz Azul es uno de los equipos más grandes de México pero en el último tiempo se caracterizó por perder en momentos decisivos. Este domingo cayó ante América por 2 a 0 en la final de la Liga MX y se convirtió en el primer equipo en perder seis finales seguidas. Sí, seis. Un número que no para de sorprender.

Además de haber llegado a su sexta final consecutiva perdida, La Máquina logró otro récord alarmante: lleva 21 años sin conquistar títulos.

La primera final perdida en este período de seis consecutivas fue en el Invierno de 1999. Luego de muchos años sin siquiera poder llegara a esta instancia, volvió a una final en 2008, cuando clasificó tanto en el Clausura como en el Apertura. Ese año perdió ambas. Luego sufrió derrotas en el Apertura 2009, el Clausura 2013 y ahora en este 2018.

El dato que más duele, sin embargo, no es el de los resultados sino el de su juego. El Cruz azul no pateó ni una sola vez al arco en la final del domingo ante el América. Esto no sucedía desde los cuartos de final de la Liguilla de 2012 ante León. En ese momento perdió por 3 a 0. Claramente, el récord de las seis finales consecutivas perdidas no habla simplemente de un resultado sino de un temple ante instancias decisivas, donde el Cruz Azul parece tener un fantasma inquebrantable.