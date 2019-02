El City obtiene primera copa del año. Mientras el Manchester City celebraba la defensa de la Copa de la Liga, el Chelsea estaba tratando de limpiar las consecuencias de un motín de un jugador en el campo de Wembley.

En las dos horas que le tomó al arquero del Chelsea Kepa Arrizabalaga explicar por qué se negó a aceptar que lo sustituyeran, ya que el juego del domingo se dirigió a un tiroteo de penales, el daño ya estaba hecho.

Maurizio Sarri no solo perdió un primer trofeo en su carrera, sino que el entrenador del Chelsea perdió parte de su autoridad.

Cuando Sarri vio a Kepa luchando con una lesión aparente cuando el reloj se acercaba a los 120 minutos con el final bloqueado a 0-0, Willy Caballero fue convocado para que saliera del banco.

Kepa insistió en que estaba bien para continuar, señalando salvajemente con sus brazos. Cuando eso falló, el portero más caro del mundo decidió no abandonar el campo.

Sarri fue incapaz de intervenir. Dirigiéndose furiosamente hacia el túnel antes de regresar, el entrenador italiano tuvo que preparar a sus jugadores para el tiroteo.

Kepa hizo solo una salvada de Leroy Sane, y Raheem Sterling completó una victoria de 4-3 en los penaltis para mantener a City en la lucha por un cuádruple.

El City gana y provoca un problema en el Chelsea. A medida que la tormenta crecía, Kepa finalmente ofreció apoyo público a Sarri.

“En ningún momento he tenido la intención de desobedecer al entrenador ni a ninguna de sus decisiones”, dijo Kepa, subrayando: “Tengo pleno respeto por el entrenador y su autoridad”.

Para Kepa todo fue retratado como un malentendido.

“El entrenador pensó que no estaba en condiciones de jugar y mi intención era expresar que estaba en buenas condiciones para continuar ayudando al equipo, mientras que los documentos que me habían tratado llegaron al banco para dar el mensaje”, dijo Kepa. . “Siento que la imagen que se ha retratado no era mi intención”.

El City gana y adelanta problemas en el Chelsea. Pero la imagen de insubordinación creada por Kapa se extendió rápidamente.

“Kepa tenía razón, pero de la manera equivocada”, dijo Sarri. “Tenía razón por la motivación, pero no por la conducta”.

Con Sarri ya sintiendo el calor por la caída del Chelsea hasta el sexto lugar en la Premier League, este no fue un día para animarse con la firma del año pasado de 80 millones de euros (entonces $ 93 millones).

