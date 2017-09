‘El Canelo’ se retracta y su mamá estalla; piden investigar a jueza (VIDEOS)

Saúl Álvarez y Gennady Golovkin coincidieron en que si la gente la quiere habrá segunda parte de su rivalidad, misma que no dudaron en calentar más, sin embargo hubo alguien que no estuvo nada contenta.

Se trata de Ana María Barragán, madre del peleador mexicano, quien le mandó un fuerte mensaje al kazajo y al boxeo en general, pues dijo en tono molesto que su hijo fue robado.

“Yo pienso que lo robaron (al ‘Canelo’), robaron la pelea. Son unos corruptos. Hoy en día no sirve para nada la Comisión Mundial de Boxeo, los jueces se venden, la pelea la ganó mi hijo. ¿Por qué son así? Pero todo se paga en esta vida, y lo vas a pagar ‘GGG’. Tú sabes que no ganaste. Tú sabes que te partieron tu mad…”, dijo furiosa la señora al Show de Piolín.

Sin embargo ‘El Canelo’ tuvo una actitud muy diferente, pues a diferencia de las declaraciones que dio minutos después de terminar la pelea, donde aseguró que él había ganado, esta vez se retractó y solo aseguró que se sentía satisfecho: “Bueno, creo que decir que gané ya no es bueno pensar (en eso), más que nada estoy contento por la gran pelea para el público, y que quedaron contentos, la pelea quedó marcada como una gran pelea”, aseguró en entrevista para ESPN.

Agregó que se siente contento con su equipo de trabajo y también explicó que se siente satisfecho con lo que hizo en el ring: “Hice mi trabajo, hice lo que tenía que hacer, no dejar que me golpeara, los golpes más claros se los di yo, fue lo que hice”.

Sobre el desempate: “Si le gente quiere ver un desempate, yo siempre estoy para darle a la gente lo que quiere ver, si la gente lo quiere… lo hacemos, por qué no”.

El “Canelo” dijo que “GGG” no es el monstruo que muchos decían y el kazajo comentó que no le impresionó mucho lo que hizo Saúl Álvarez: “Tiene el poder, pero no es el monstruo que decían”, apuntó el tapatío tras la pelea donde terminó decretándose empate.

Ahora, la segunda batalla se visualiza hasta mayo o septiembre de 2018, pues el mexicano ya anunció que no regresará a pelear en lo que resta del año.

Por último ‘El Canelo’ dijo que tomará un descanso por el momento.

Jueza podría ser investigada

Fue un pleito cerrado. El problema y enojo de los aficionados fue la tarjeta que dio Adalaide Byrd. Resulta que la juez dio como ganador por amplio margen a Saúl Álvarez cuando el pleito fue más cerrado.

Ella vio 118-110 cuando los otros dos jueces dieron, uno empate a 114 y otro 115-113 en favor de Gennady Golovkin.

Al respecto, el promotor Óscar de la Hoya dijo que nunca vio esa diferencia y que estaba en desacuerdo con lo hecho por Byrd.

“Ella estuvo mal, yo vi una pelea más cerrada yo tenía 7-5 a ‘Canelo’ (115-113)”, expresó el promotor.

Lo cierto es que el trabajo de Byrd, una juez con amplia experiencia, será evaluado.

El presidente de la Comisión de Nevada, Bob Bennett, comentó que Adalaide tendrá que explicar su accionar en cada round.

“Ella es una juez que tiene muchas peleas de título mundial, vamos a hablar con ella para saber cómo hizo y llevó la pelea”, expresó.

Mientras que Abel Sánchez, entrenador de ‘Triple G’ fue el más severo sobre el tema al señalar que la Comisión Atlética de Nevada (NSAC) debería abrir una investigación para “saber si realmente es apta para calificar una pelea”.

“Todavía no lo entiendo. Y no es la primera vez que lo hace. Ya sabíamos que su rendimiento es muy irregular y eso quedó demostrado. No hay ninguna manera de que Álvarez ganara la pelea”, dijo Sánchez a la AFP.

Al final el boxeador mexicano envió un mensaje para todos sus fans a través de su cuenta de Instagram: “Estoy muy agradecido con mi familia, mis fans y mi país por todo su apoyo. Hoy tuvimos una gran pelea. Hoy nos enfrentamos a una batalla épica. Estoy agradecido por el apoyo de mi familia, los fans y el país. #teamcanelo #canelo #caneloggg”.

También el tapatío agradeció el apoyo en un video que se publicó en Univisión: “Gracias a todos por su apoyo, creo que el boxeo salió ganando, estoy muy orgulloso de lo que hice hoy con mi equipo de trabajo, espero que ustedes también estén orgullososo de lo que hice y vamos por más, gracias a todos y Viva México”.

