El Barcelona empata a 0 ante el Athlétic

El Barcelona se desgasto. El estado físico de Leo Messi, las lesiones de Arthur y anteriormente de Dembélé, la desconexión permanente de Coutinho, los excesivos minutos acumulados por Sergio Busquets y Rakitic, el cargado calendario y los planteamientos de Ernesto Valverde resumen la situación del Barça, que aunque es líder de LaLiga con seis puntos de ventaja, se ha dejado cuatro en los dos últimos partidos.

1 – El estado físico de Leo Messi

Se lesionó hace una semana ante el Valencia en el Camp Nou y desde entonces se mira con lupa su estado físico, el Barcelona no sabe jugar sin Messi. Sufrió una contusión en el adductor derecho, pero apenas ha podido descansar, más allá de unos minutos en el partido copero ante el Real Madrid. Jugó los noventa minutos en San Mamés, pero no pudo ser decisivo en un partido demasiado físico para su estado actual.

2 – Las lesiones de Arthur y Dembélé y la baja de Jordi Alba

La lesión de Arthur Melo, uno de los baluartes del sistema de posesión del Barcelona, es mucho más importante de lo que se podría pensar. El brasileño ordena y da coherencia al juego del equipo, pero ahora, en el momento culminante del curso, estará un mes de baja. También en su mejor momento, Ousmane Dembélé se lesionó y volvió al equipo en San Mamés, donde estuvo ausente Jordi Alba, el mejor socio de Messi, por acumulación de amonestaciones.

3 – La desconexión de Coutinho

Desde su llegada a Barcelona, Philippe Coutinho no es el que era, aquel maravilloso y genial futbolista que lució en el Liverpool y la entidad culé contrató en la mayor operación de su historia. Con la baja de Dembélé, Coutinho ha tenido unas cuantas oportunidades para reivindicarse. Por el momento sigue sin aparecer.

4 – El excesivo gasto físico de Busquets y Rakitic

Dos de los jugadores con más minutos en el once titular de Valverde son Busquets y Rakitic. El problema es que en el caso del primero no tiene ningún sustituto natural. Rakitic, sí lo tendría, pero el técnico no da con la tecla y apuesta por Arturo Vidal cuando seguramente Carles Aleñá le daría más esencia al juego posicional.