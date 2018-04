Doodle de Fanny Blankers-Koen: 5 datos de la atleta holandesa

El Doodle de Fanny Blankers-Koen figura hoy jueves 26 de abril en Google, la empresa celebra con un Google Doodle a la legendaria atleta holandesa en el que habría sido su cumpleaños número 100. El doodle representa a Blanker corriendo por delante del resto en una pista de carreras.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes que probablemente desconoces de la atleta.

Francina Elsje Koen nació en Lage Vuursche, Países Bajos, el 26 de abril de 1918, hija de un funcionario del gobierno que alentó sus primeros intereses deportivos y compitió en lanzamiento de peso y disco, reportó Independent.

En 1935, a la edad de 17 años estableció un récord nacional de 800 metros femeninos. A los 18 años de edad, compitió en los Juegos Olímpicos de Berlin, donde ocupó el quinto lugar en el 4x100m y el sexto en salto de altura. Sin embargo, en 1948, la corredora holandesa hizo historia al superar a sus ponentes en los 200 metros femeninos por .7 segundos, el margen más alto en los Juegos Olímpicos de 200 metros de historia y un récord que aún mantiene, reportó Google.

Fanny Blankers-Koen obtuvo cuatro medallas de oro durante los Juegos de Londres de 1948, ganando el relevo de 100m, 80m vallas, 200m y 4x100m para convertirse en la primera mujer en ganar cuatro medallas en una sola Olimpiada. Los logros de Blankers-Koen aplastaron los estereotipos de las atletas en ese momento, lo que le valió el apodo de “The Flying Housewife” (“La ama de casa voladora”), reportó Google.

Today would have been Fanny Blankers-Koen's 100th #birthday. In case you don't know about her (or haven't clocked the #Google doodle today) – she won four #Olympic golds in one championships, numerous other major medals, and held 12 different #worldrecords. #HappyBirthday pic.twitter.com/O6KGwC5VPJ

— GloTIME (@GloTIMETV_) April 26, 2018