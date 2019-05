El desplante de jugadores de Medias Rojas a Trump en la Casa Blanca

Página

Varios peloteros dejaron esperando a Trump en la Casa Blanca.

La política y asuntos raciales causaron la ausencia de los jugadores.

“El pueblo de Puerto Rico realmente tendría que querer al presidente Trump”, dijo el propio mandatario.

El entrenador y varios beisbolistas de los Medias Rojas le hicieron un desplante al presidente Donald Trump al no querer asistir a la Casa Blanca.

Durante décadas, los equipos campeones en Estados Unidos han visitado la Casa Blanca, en un momento de ritual y tradición. La excelencia deportiva es celebrada, bromas tontas se escuchan y el presidente de turno recibe una camiseta con su nombre.

Bajo el presidente Donald Trump, no obstante, las visitas se han politizado, con protestas de deportistas y, en el caso de los Medias Rojas de Boston, generando preguntas sobre las divisiones raciales.

Los Medias Rojas, que ganaron la Serie Mundial en octubre, visitaron la Casa Blanca el jueves. El mánager Alex Cora anunció la semana pasada que no iba a asistir, mencionando su exasperación con las gestiones del gobierno para ayudar a su natal Puerto Rico a recuperarse de un devastador huracán. Casi una docena de jugadores, incluyendo a Mookie Betts (el reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana), dijo que tampoco asistira a la ceremonia.

Todos los peloteros que decidieron no acudir a la Casa Blanca son jugadores de color. Todos los jugadores blancos, incluido J.D. Martínez, de raíces cubanas, acudieron.

Los Medias Rojas resaltaron en una conferencia de prensa que su camerino no se ha visto dividido por el asunto: ningún jugador se vio presionado para asistir y aquellos que decidieron ausentarse no resienten a quienes estrecharon la mano de Trump durante una ceremonia bajo la lluvia, en la que no hubo momentos visibles de discordia.

El lanzador venezolano Eduardo Rodríguez ofreció su perspectiva antes del partido del equipo el miércoles en Baltimore: “Para mí, no es importante. Es tu decisión. Toma una decisión. La respetaré. Si quieres ir o no, es tu decisión”.