Una serie de comentarios inapropiados le costaron el puesto a Patrick Connor, un locutor de radio deportivo de San Francisco.

Day two of Dialed in w @DALLASBRADEN209 & @BrodyismeFriend on @BarstoolRadio 2-4 et Showing respect to DB & bear hunters coast to coast pic.twitter.com/vLFZfbwXsn — Patrick Connor (@pcon34) February 13, 2018

Connor fue despedido el miércoles por la noche por la estación de radio KNBR, luego de realizar una serie de comentarios sexualmente sugestivos sobre la atleta olímpica estadounidense de 17 años de edad, Chloe Kim, informó el Sacramento Bee.

Durante una conversación en el programa Sirius XM de Barstool Radio, Connor describió a la estadounidense snowboarder como “little hot piece of a–” después de su victoria en la medalla de oro el martes.

I hate crying but I'll give myself a pass for this one. Thank you everyone for the love! Stoked to bring home the gold pic.twitter.com/vxApf1lxbI — Chloe Kim (@chloekimsnow) February 13, 2018

“She is fine as hell”, comentó Connor en el programa, mientras hablaba con el ex jugador de la MLB Dallas Braden y el comediante Brody Stevens.

“Si ella tuviera 18 años, no te daría pena decir que ella es ‘ a little hot piece of a–“, dijo el locutor.

Train hard, work harder with @NikeTraining. Stoked to share my training and tips on the NTC app! #JustDontQuit #Metcon4 pic.twitter.com/evVMCQ7YQI — Chloe Kim (@chloekimsnow) February 9, 2018

Connor pareció hacer referencia a la película “Dazed and Confused” y continuó comentando.

“Ella cumple 18 años el 23 de abril y…Oh Baby! ya empezó la cuenta regresiva”, dijo el locutor entre otros comentarios ofensivos.

Sin embargo, a pesar de que ya no será más el anfitrión de “The Shower Hour with Patrick Connor” en KNBR, Connor sigue siendo empleado de Barstool, informó USA Today.

Por su parte el presentador ofreció una disculpa el miércoles a través de sus redes sociales, poco antes de que se anunciara la noticia de su despido de KNBR.

Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot. — Patrick Connor (@pcon34) February 14, 2018

“Ayer, en un extraño intento de hacer reír a la gente, fallé”, escribió en Twitter. “Mis comentarios sobre @chloekimsnow fueron más que inapropiados, eran cojos y asquerosos. Lo siento mucho, Chloe. Has enorgullecido a nuestro país brillantemente. Me disculpo con mis colegas y los radioescuchas por ser un completo idiota”.