Desiree Linden: 5 datos sobre la ganadora de la Maratón de Boston

Desiree Linden ganó hoy la maratón de Boston. Es la primera victoria para una mujer estadounidense desde 1985.

La lluvia helada y el viento en contra no puedieron contra su voluntad de cruzar la meta como la número uno.

Te contamos 5 cosas sobre Desiree Linden, la ganadora de la Maratón de Boston.

Desiree Linden, o Desi, como la conocen sus amigos, se separó del resto de los corredores al final de Heartbreak Hill y cruzó la meta de la Maratón de Boston sola, en 2 horas, 39 minutos y 54 segundos. Este tiempo fue de 4 minutos menos que Sarah Sellers, quien terminó segunda.

En Copley Square, las multitudes, a pesar del clima tan inhóspito, saludaron cálidamente a Linden con cantos de “¡U-S-A!”, informó The Associated Press.

Desiree integró dos veces el equipo olímpico de Estados Unidos de maratón femenina. Además salió segunda en la maratón de Boston del año 2011, según el sitio runnersworld.com.

Desiree ganó la maratón de Boston en el quinto aniversario del atentado en ese lugar, con bombas que explotaron en la línea final, mataron a tres e hirieron a cientos.

Desiree Linden y su par el japonés Yuki Kawauchi lideraron un campo de 30,000 corredores a través de una lluvia torrencial, temperaturas de 30 Farenheit y ráfagas de hasta 32 millas por hora en algunos lugares de la carrera.

Desiree es una de las mejores maratonistas de EE. UU. pero en sus ratos libres en vez de correr carreras, le gusta la música, el café, pasear junto a su marido y sus perros, como lo muestra en sus redes sociales.

We are forever in awe of the strength Boston showed after the tragic events of April 15, 2013. Join us in celebrating the resilience of our city by taking part in #OneBostonDay. pic.twitter.com/LC6Tlxq4ki

— John Hancock (@johnhancockusa) April 15, 2018