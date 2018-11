David Villa se despide del NYCFC

El primer jugador del Club y el Capitán anunciarán el próximo destino en su brillante carrera como jugador en los próximos días.

El ganador de la Copa del Mundo de España, que se marcha después de marcar 80 goles en 124 partidos en la MLS para los Boys in Blue, rindió homenaje al Club y sus seguidores.

Villa le dijo a NYCFC.com:

“Solo puedo decir gracias, gracias a todos. Primero, a City Football Group que me dio la oportunidad de venir aquí. A NYCFC y MLS por aceptarme. A todos en el Club que me ayudaron día a día.

“Gracias a las personas en las oficinas, a las personas que trabajan con el equipo, a los entrenadores y al personal. Gracias a mis compañeros de equipo, sin ellos hubiera sido imposible tener éxito. Gracias a las personas que trabajan en los medios de comunicación que siempre me dieron el respeto y el amor.

“Obviamente, nuestros fans. Recuerdo el primer día que mostré la camiseta y los simpatizantes estaban allí. Me hubiera gustado darles a los aficionados la Copa MLS, pero no tengo ninguna duda de que en los próximos años el Club lo obtendrá con seguridad.

“Mi experiencia aquí fue increíble. Me dio todo como futbolista, como persona y como hombre de familia. Siempre recordaré esta experiencia con amor. Mi corazón está aquí y soy partidario de NYCFC para siempre “.

Villa fue anunciada como la primera firma del New York City FC el 2 de junio de 2014, uniéndose desde el Atlético de Madrid. Villa, que ya es el máximo goleador de España, ganador de la Copa del Mundo y campeón de Europa, se unió al NYCFC con la reputación de ser uno de los goleadores más devastadores de esta generación, sin embargo, llegó como un hombre para demostrar su reputación en la MLS.

Villa anotó goles desde el inicio en la MLS, anotando el primer gol en el Yankee Stadium de la NYCFC en la histórica victoria de apertura ante el New England Revolution, antes de acumular 18 en su temporada de debut.

El vicepresidente del FC New York City, Marty Edelman, dijo: “David Villa abarca los valores que tenemos aquí en el New York City FC. El impacto que ha tenido no solo en este Club, sino en esta Ciudad, no se puede medir solo con goles y asistencias.

“Agradecemos a David por ayudarnos a construir NYCFC y le deseamos lo mejor para seguir adelante. Han sido unas primeras cuatro temporadas memorables e históricas con David al mando. Estamos orgullosos de los hitos que hemos alcanzado juntos y que han establecido las bases para el Club, que continuará creciendo durante los próximos años “.

El director deportivo Claudio Reyna dijo:

“David ha sido un embajador y capitán increíbles en este Club desde el momento en que lo firmamos. Su profesionalismo y liderazgo nos ayudaron a superar los desafíos que enfrenta un nuevo equipo cuando ingresan a la liga. Ha representado tremendamente al New York City FC tanto dentro como fuera de la cancha y ha sido un verdadero líder para este club de fútbol.

“Realmente creo que David será recordado como uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado en la MLS. Él siempre será una leyenda entre todos nuestros maravillosos simpatizantes y todos aquí en el NYCFC le desean a David nada más que lo mejor en el resto de su carrera. Él siempre será parte del NYCFC “.

Su primera temporada fue solo una muestra de lo que vendría cuando anotó 23 goles en su segunda temporada, llevando al equipo a los Playoffs de la MLS por primera vez y ganando el premio 2016 MVP de la MLS.

En 2017, marcó 24 goles en todas las competiciones, a pesar de jugar en menos juegos que la temporada anterior, ya que el NYCFC terminó como subcampeón en la carrera del Escudo de los Partidarios, un recuento que incluyó su primer ‘hat-trick’ para el Club en el inolvidable 3-2 en el Derby del Hudson River venciendo al Red Bulls en el Bronx.

Esta increíble forma le valió a David un retiro del equipo nacional español en septiembre de 2017 y recibió una recepción de héroe cuando ganó su número 98 internacional contra Italia, tres años después de su última aparición en La Roja.

En lo que demostró ser su último año en NYCFC, David superó varias lesiones para liderar el equipo en goles, con 15 anotaciones en 23 aperturas, demostrando su calidad perdurable mientras ayudaba al City a una tercera campaña consecutiva de postemporada en la victoria de la Ronda Knockout sobre Filadelfia.

Uno de los aspectos más destacados del año llegó en abril frente al FC Dallas cuando anotó el gol número 400 de su carrera, lo que convirtió a Villa en el panteón de los grandes para anotar más de 400 goles en el nivel más alto.

Un colaborador dedicado a los programas del City in the Community, un hombre que llevó al equipo a su espalda como capitán en innumerables ocasiones, y ahora es un neoyorquino de por vida. David abandona el NYCFC con la gratitud y los mejores deseos de todos los afiliados al Club.

No es un adiós, pero hasta pronto … #VillaForever

Bravo Guaje, nos enseñaste tu grandeza y humildad

Contenido generado por thefutboltimes.com