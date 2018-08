David Silva deja la selección española: 5 datos del mediocampista

David Silva dice adiós a la selección española. El mediocampista español utilizó su cuenta en Twitter para publicar una carta en donde explica su decisión.

“La selección me lo ha dado todo y me ha permitido crecer como jugador y como persona desde las categorías inferiores” dice el jugador en su carta abierta.

A continuación les contamos 5 datos interesantes sobre David Silva.

Gracias, suerte y hasta siempre! 🇪🇸 pic.twitter.com/mIM1k45pfg — David Silva (@21LVA) August 13, 2018

1.David Silva jugó en la selección española por más de una década

El jugador nacido en las Islas Canarias, ha jugado para “La Roja” por 12 años. Silva se retira tras haber anotado 35 goles y jugado 125 partidos, tal como lo cuenta en la red social.

2.Se lleva varias copas bajo el brazo

Con “La Roja” David Silva ganó la Copa del Mundo del Mundial de Sudáfrica 2010, y dos Eurocopas: Austria y Suiza en el 2008 y Polonia y Ucrania en 2012, según reporta EFE.

OFFICIAL: David Silva retires from international football: Appearances: 125

Goals: 35

European Championship: 🏆 🏆

World Cup 🏆 pic.twitter.com/262JsVv4dw — City Chief ️ (@City_Chief) August 13, 2018

3.Recordó a la figura de Luis Aragonés

“Me voy feliz por todo lo conseguido. He vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre y pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria, como la figura de Luis Aragonés, un maestro al que nunca olvidaremos”, explicó el jugador en Twitter.

4.Seguirá jugando de forma profesional

A fines de 2017 el futbolista firmó una extensión de un año de su contrato con el Manchester City, por lo que continuará unido a los “citizens” hasta, al menos, 2020, según reportaba EFE.

What a player David Silva has been for Spain 🙌 He announced his international retirement earlier today 👉 https://t.co/X3Vq9e35QK pic.twitter.com/YuhJ3yuQrh — BBC Sport (@BBCSport) August 13, 2018

5.Silva no es el único que da un paso al costado

El adiós de David Silva se suma al de Gerard Piqué, quien este sábado confirmó que no volverá a jugar con España pese a que la selección inicia una nueva etapa con el que fuera su entrenador en el conjunto azulgrana, Luis Enrique Martínez.