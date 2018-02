Danny García : 5 cosas que tienes que saber de su triunfo sobre Brandon Ríos

El boxeador puertorriqueño Danny García derrotó al texano Brandon Ríos el sábado en la noche con un poderoso nocaut derecho en el noveno asalto, que mandó a Ríos a la lona, y aunque Ríos se puso de pie, al árbitro Kenny Bayless no le gustó lo que vio y terminó la pelea cuando el round tenía 2:25 minutos, reportó USATodaySport.

1. El excampeón de dos divisiones de ascendencia puertorriqueña, Danny García, regresó de una pausa de 11 meses el sábado por la noche con las baterías bien cargadas.

BOOM. Fight is over. @DannySwift is victorious in the 9th. #GarciaRios pic.twitter.com/cuvekhAKfy

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 18, 2018