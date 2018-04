Daniela Solera portera de Atlético Huila está fuera de peligro

Daniela Solera, portera del equipo de fútbol femenino Atlético Huila en Colombia, tuvo una descompensación en la cacha pero despertó y está, al parecer, fuera de peligro.

Daniela, de 21 años fue internada el miercoles en la clínica San José de Cúcuta sin un diagnóstico claro del porqué de su situación, según informó el portal colombiano laopinión.com.

Estamos muy felices de verte sonreír. Nuestras oraciones son escuchadas. Va muy bien tu recuperación, pronto volverás y más fuerte. #FuerzaDaniela 💛💚 pic.twitter.com/oF2ShSZeks — Atlético Huila Fem (@AHuilaFemenino) April 28, 2018

Según este portal, Daniela Solera al despertarse, lo primer que preguntó fue por el próximo juego que tendrá el Huila ante Real Santander. Daniela permaneció 18 horas sedada, tras haber presentado un cuadro convulsivo después del partido ante Cúcuta.

La joven de 21 años, contó a lanacion.com de Costa Rica, que en los últimos minutos del partido se sintió mareada, pero no había más cambios y entonces siguió hasta el final. Y la joven tica agrega “busqué al médico, Óscar Sandoval, y le dije que me sentía muy mareada. Él me dijo que me quedara ahí, que todo iba a estar bien, que no me fuera y luego no me recuerdo qué pasó hasta el siguiente día a las 11 a. m.”, dijo Daniela.

La portera costarricense Daniela Solera se encuentra hospitalizada en Colombia, su club pide ponerla en oración 🙏🏻 pic.twitter.com/CkHIstHocO — TDMás (@tdmas_cr) April 26, 2018

Según lanacion.com Daniela Solera dijo que su máximo deseo es volver a entrenar pronto, y es que su equipo ya está clasificado a los cuartos de final de la liga colombiana.

Las redes sociales rebozaron de señales de aliento, cariño y contención para la joven deportista. Daniela agradeció las muestras de cariño que ha recibido de parte del mundo del fútbol, luego de que se hiciera público lo sucedido. Entre ellos David Ospina, el portero del Arsenal, según el portal costarricence.

Daniela Solera dijo “quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes de mi estado de salud. El médico me lo contó hasta el jueves que desperté. A David lo conozco y me agradó mucho y me motivó ver ese video. También futbolistas ticos, colombianos, venezolanos. Fueron muy especiales conmigo”, acotó la deportista según lanacion.com.