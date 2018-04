Cristiano Ronaldo y el Real Madrid golean a la Juventus

Cristiano Ronaldo y el Real Madrid sentenciaron prácticamente la eliminatoria al golear a domicilio a la Juventus 3 goles por 0.

El equipo merengue abrió el marcador al minuto 3 de la primera parte por intermedio de Cristiano Ronaldo, quien a pase de Isco batió al guardameta italiano Gianluigi Buffon

Con el gol del portugués este se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en 10 partidos seguidos de Champions League.

Most goals: 119 ✔️

Only player to score in 10 straight games ✔️

Most final wins: 🏆🏆🏆🏆✔️

Most goals in a season: 17 (2013/14) ✔️

Cristiano Ronaldo = #UCL legend 👍 pic.twitter.com/E0OXrsTOJ3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2018