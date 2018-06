Cristiano Ronaldo: Reacciones a su desempeño en partido Portugal vs. España

Cristiano Ronaldo: Tras convertirse en el cuarto jugador que anota goles en cuatro ediciones de la Copa Mundial, las reacciones a su labor en la cancha durante el partido de Portugal contra España no demoraron en las redes sociales.

#CristianoRonaldo Third Magical Goooal 3-3 Portugal vs Espana. Cristiano free kick from a fault made on him.#WorldCup pic.twitter.com/RwPT5X2sKe

— Nova Villanueva (@Villanue) June 15, 2018